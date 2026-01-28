Автономний AI-асистент Moltbot

28 января 2026 г., 17:45

Останні кілька тижнів у соцмережах несеться хвиля розповідей про Clawd (тепер вже Moltbot) – причому я спочатку запідозрив, що це якийсь флешмоб, оскільки в повідомленнях ніхто не давав посилань, зате демонстрували щойно придбані mac mini спеціально для цього. Довелося розбиратися самостійно.

Якщо коротко, штука дійсно цікава – агент, якого можна запустити локально, ви спілкуєтеся з ним через месенджер, у нього є непоганий набір tools для доступу до зовнішніх даних, є локальне сховище знань. Для нормальної роботи рекомендується під'єднати API Anthropic/OpenAI, хоча можна використовувати й локальні моделі з відповідною втратою кмітливості агента.

Чесно кажучи, сам поки не тестував, оскільки не можу поки придумати відповідне завдання, а тут цілий клас завдань треба придумати. Я, як на гріх, тільки на тижні налагодив собі агента, який читає всі розсилки та робить мені дайджест, а це був би непоганий спосіб застосувати Moltbot.

А ось відповідь на питання «Навіщо ці захоплені зумери купують собі mac mini для запуску?» звучить несподівано – тому що на вайбі та хайпі. Хтось, може, і серйозно переконаний, що локальна модель впорається непогано – зрештою, постами про «Claude Code локально безплатно», де в підсумку пропонується взяти щось на кшталт Qwen 3 Coder 8B, забитий весь Twitter. А решті просто невідомо, що для роботи Clawd (він запускається в Docker-контейнері) достатньо 4 гігабайти пам'яті під базу, так що він цілком поміститься хоч у хмарі за $3-4 на місяць, хоч на старому ноутбуці зовсім безплатно.

