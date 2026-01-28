 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Автономний AI-асистент Moltbot

28 января 2026 г., 17:45
0 
 

Останні кілька тижнів у соцмережах несеться хвиля розповідей про Clawd (тепер вже Moltbot) – причому я спочатку запідозрив, що це якийсь флешмоб, оскільки в повідомленнях ніхто не давав посилань, зате демонстрували щойно придбані mac mini спеціально для цього. Довелося розбиратися самостійно.

Якщо коротко, штука дійсно цікава – агент, якого можна запустити локально, ви спілкуєтеся з ним через месенджер, у нього є непоганий набір tools для доступу до зовнішніх даних, є локальне сховище знань. Для нормальної роботи рекомендується під'єднати API Anthropic/OpenAI, хоча можна використовувати й локальні моделі з відповідною втратою кмітливості агента.

Чесно кажучи, сам поки не тестував, оскільки не можу поки придумати відповідне завдання, а тут цілий клас завдань треба придумати. Я, як на гріх, тільки на тижні налагодив собі агента, який читає всі розсилки та робить мені дайджест, а це був би непоганий спосіб застосувати Moltbot.

А ось відповідь на питання «Навіщо ці захоплені зумери купують собі mac mini для запуску?» звучить несподівано – тому що на вайбі та хайпі. Хтось, може, і серйозно переконаний, що локальна модель впорається непогано – зрештою, постами про «Claude Code локально безплатно», де в підсумку пропонується взяти щось на кшталт Qwen 3 Coder 8B, забитий весь Twitter. А решті просто невідомо, що для роботи Clawd (він запускається в Docker-контейнері) достатньо 4 гігабайти пам'яті під базу, так що він цілком поміститься хоч у хмарі за $3-4 на місяць, хоч на старому ноутбуці зовсім безплатно.

Особистий AI-асистент Moltbot

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  