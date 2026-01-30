Meta показала рекордний прибуток у 62,8 млрд дол. за підсумками 2025 року

30 января 2026 г., 12:43

Meta Platforms опублікувала фінансові результати за четвертий квартал та повний 2025 рік.



За підсумками четвертого кварталу виторг корпорації склав 50,11 млрд дол., що на 25% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, а чистий прибуток сягнув 17,65 млрд дол.



За весь 2025 рік компанія згенерувала вражаючі 178,65 млрд дол. виторгу, що на 33% перевищує показники 2024 року. Найбільш значущим показником став річний чистий прибуток, який злетів на 61% і склав 62,80 млрд дол., тоді як розмитий прибуток на одну акцію за рік досяг 24,18 дол.



Засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) підкреслив, що 2025 рік став вирішальним у перетворенні компанії на лідера галузі АІ, оскільки впровадження нових алгоритмів у рекомендаційні системи Instagram Reels та Facebook суттєво підвищило залученість аудиторії та точність таргетування реклами.



Фінансова директорка Сюзан Лі (Susan Li) повідомила, що рекламні показники продемонстрували стійку позитивну динаміку: кількість показів реклами в четвертому кварталі зросла на 21% у річному обчисленні, а середня ціна за одне оголошення збільшилася на 4%.



Операційні витрати за квартал склали 27,51 млрд дол., тоді як за весь рік вони сягнули 95,34 млрд дол., що на 9% більше порівняно з попереднім роком.



Компанія продовжує агресивно інвестувати в апаратне забезпечення та дата-центри, витративши на капітальні видатки 9,56 млрд дол. лише за останній квартал. Попри масштабні інвестиції в обчислювальні потужності для навчання моделей Llama, Meta зберігає надзвичайно високу ліквідність: запаси грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року склали 71,55 млрд дол., а вільний грошовий потік за четвертий квартал досяг 15,54 млрд дол.



Чисельність персоналу компанії станом на 31 грудня 2025 року становила 73 452 особи, що відображає обережне відновлення найму фахівців у галузі штучного інтелекту після періоду масштабних скорочень.



Експерти вважають головним успіхом команди Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) стало те, що вони змогли довести прямий зв'язок між інвестиціями в нейромережі та зростанням рекламних доходів. На відміну від конкурентів, які часто фокусуються на підписках, Meta використовує АІ для утримання уваги користувачів, що дозволяє витискати максимум із рекламного інвентарю.



У загальнориночному контексті Meta зараз виступає головним конкурентом Google у боротьбі за бюджети рекламодавців, причому динаміка зростання Meta виглядає значно переконливішою. Проте для інвесторів залишається відкритим питання величезних збитків підрозділу Reality Labs, який продовжує поглинати мільярди на розробку метавсесвіту.



У 2026 році головним викликом для Meta буде контроль над зростаючими капітальними витратами, оскільки компанія планує витратити від 37 до 40 млрд дол. на інфраструктуру, що може почати тиснути на маржинальність, якщо темпи зростання рекламного ринку сповільняться.

