Arduino UNO Q отримала 4 ГБ оперативної пам'яті: нова версія для важких AI-завдань та Linux

Компанія Arduino оголосила про розширення лінійки своєї флагманської плати UNO Q, випустивши нову модифікацію з 4 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті eMMC. Це оновлення покликане задовольнити потреби розробників, які створюють складні проєкти на межі мікроконтролерів та повноцінних комп’ютерів.



Як і базова версія, нова Arduino UNO Q використовує комбінацію двох чипів: потужного мікропроцесора для складних обчислень Qualcomm Dragonwing QRB2210 та енергоефективного мікроконтролеру для завдань реального часу STM32U585.



Якщо варіант на 2 ГБ залишається оптимальним для енергоефективних рішень, то версія на 4 ГБ відкриває двері для максимально ресурсомістких сценаріїв.



Розробники виділили чотири ключові ситуації, де додаткова пам'ять стане вирішальною.



Повноцінний робочий стіл Linux: з 4 ГБ оперативної пам'яті UNO Q перетворюється на справжній одноплатний комп'ютер (SBC). До нього можна під'єднати монітор, клавіатуру та мишу через USB-C і комфортно працювати в ОС Debian з графічним інтерфейсом.



Додаткова пам'ять критично важлива, якщо плата одночасно хостить вебсервер, веде базу даних, обробляє відео з камери та запускає середовище Arduino App Lab.



Нова версія розрахована на складні моделі машинного навчання — наприклад, комп'ютерний зір високої роздільної здатності або просунуту обробку аудіо, які потребують значного обсягу пам'яті для завантаження даних.



Велике сховище на 32 ГБ на базі вбудованого накопичувача eMMC дозволяє зберігати численні пакети Linux, великі архіви даних із сенсорів та складні ассети проєктів без потреби у зовнішніх картах пам'яті.





Разом із залізом Arduino просуває екосистему Arduino App Lab. Це універсальне середовище розробки, де можна безшовно поєднувати традиційні скетчі Arduino, скрипти на Python та контейнеризовані AI-моделі.



«Ми спроєктували UNO Q так, щоб ви могли пройти шлях від першого "Blink" до складних інтелектуальних систем за найкоротший час», — зазначають у компанії.





Нова Arduino UNO Q 4GB вже доступна в офіційному магазині Arduino, а також у дистриб'юторів: RS Components, Farnell, DigiKey, Mouser та інших.

