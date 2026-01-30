Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях

30 января 2026 г., 12:25

0

Tweet

Встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах звільняється від будь-яких дозвільних чи реєстраційних процедур у будівництві. Відтепер не потрібно реєструвати повідомлення чи декларацію, отримувати дозвіл чи сертифікат готовності об'єкта.



Кабінет Міністрів України схвалив зміни в Постанову №406, відповідно до якої процедура встановлення сонячних електростанцій (СЕС) значно спрощується.



Раніше встановлення сонячних систем часто потребувало складних бюрократичних процедур, оскільки трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Наразі ці роботи виключаються з переліку тих, що потребують спеціальних документів.



Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає.



Важливо підтвердити, що монтаж сонячної електростанції не зашкодить конструкціям споруди та не вплине на її надійність. Перед початком робіт фахівці мають упевнитися, що дах або фасад витримають навантаження і будівля залишатиметься повністю безпечною для людей.



Власники індивідуальних (садибних) житлових, садових, дачних або господарських (присадибних) будівель і споруд зможуть встановлювати сонячні панелі взагалі без обов'язкового обстеження - воно проводитиметься виключно за бажанням власника.



Ці зміни дозволять не тільки скоротити строки встановлення СЕС на дахах та фасадах будівель або заміною обладнання на таких електростанціях, а й зменшать навантаження на електромережі та підвищать енергетичну самостійність власників будівель.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI