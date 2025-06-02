Китайські людиноподібні роботи: від заводів до поля бою

2 июня 2025 г., 16:35

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Уявіть собі армію роботів, схожих на героїв з фільму «Термінатор», що крокують полем бою. Це вже не лише фантастика — Китай активно розвиває технології людиноподібних роботів, які можуть змінити уявлення про майбутнє війни та промисловості.

Офіційне видання Народно-визвольної армії Китаю (PLA Daily) нещодавно опублікувало коментар, в якому підкреслюються переваги використання людиноподібних роботів на полі бою. Такі роботи можуть поєднувати тактичну гнучкість зі стратегічним стримуванням, виконуючи завдання з доставлення припасів, надання медичної допомоги пораненим та ремонту обладнання. Це свідчить про серйозні наміри Китаю інтегрувати роботів у військові операції.

Одним із прикладів є робот Tien Kung Ultra, розроблений Beijing Humanoid Robot Innovation Centre (X-Humanoid), який переміг у першому півмарафоні для людиноподібних роботів у Пекіні в березні. Цей робот демонструє переваги двоногого дизайну для навігації в складних умовах, таких як руїни та сходи.

Китайські компанії активно впроваджують людиноподібних роботів у промисловість. Наприклад, Fourier Intelligence з Шанхаю представила свого робота GR-2, який має 53 ступені свободи та здатний підіймати до 3 кг однією рукою. Цей робот оснащений 12-ступеневими руками з тактильними сенсорами, що дозволяє йому виконувати складні завдання з високою точністю.

Інша компанія, UBTech з Шеньчженя, планує до кінця року впровадити від 500 до 1000 одиниць своїх роботів Walker S серії на заводах, включаючи виробництво автомобілів та електроніки. Ці роботи вже використовуються на виробничих лініях таких компаній, як BYD та Foxconn, для виконання завдань з інспекції та складання продукції.

Kepler Robotics також представила оновлену версію свого робота Forerunner K2, який має 52 ступені свободи та здатний підіймати до 15 кг. Цей робот використовує передові алгоритми для автономного виконання завдань у виробництві та логістиці.

Активний розвиток людиноподібних роботів у Китаї викликає занепокоєння в інших країнах. У США деякі законодавці висловлюють побоювання щодо потенційного використання китайських роботів для шпигунства або саботажу. Деякі експерти вважають, що ці побоювання можуть бути перебільшеними, але вони підкреслюють необхідність уважного моніторингу ситуації.

Китайська компанія Unitree Robotics, яка спеціалізується на розробці людиноподібних та чотириногих роботів, вже постачає свої продукти на глобальний ринок. Її роботи використовуються в різних сферах, включаючи виробництво, реагування на надзвичайні ситуації та навіть військові навчання.

Китай прагне стати світовим лідером у галузі робототехніки до 2027 року, активно інвестуючи в дослідження та розвиток. Це включає не лише промислове застосування, але й потенційне використання роботів у військових цілях.

Однак виникають питання щодо етичних та безпекових аспектів такого розвитку. Як забезпечити, щоб роботи використовувалися виключно в мирних цілях? Які міжнародні норми повинні регулювати використання людиноподібних роботів?

Таким чином, можна зробити висновок: розвиток людиноподібних роботів у Китаї відкриває нові можливості для промисловості та потенційно для військової сфери. Однак це також порушує важливі питання щодо етики, безпеки та міжнародного регулювання. Світова спільнота повинна уважно стежити за цими тенденціями та працювати над створенням відповідних нормативних рамок.

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