Південна Корея першою у світі впроваджує AI Basic Act

Як повідомляє Reuters, Південна Корея офіційно ввела в дію «Базовий закон про АІ» (AI Basic Act), ставши першою країною, що запустила повноцінну регуляторну базу для штучного інтелекту, випередивши поетапне впровадження аналогічного акту в ЄС.



Нове законодавство спрямоване на зміцнення статусу країни як одного з трьох світових лідерів у сфері АІ (AI G3) поруч із США та Китаєм. Закон вимагає обов'язкового нагляду з боку людини (human oversight) для систем «високого впливу» (high-impact AI), що застосовуються в охороні здоров'я, ядерній безпеці, фінансах та управлінні критичною інфраструктурою.



Відповідно до нових норм, компанії зобов'язані завчасно повідомляти користувачів про використання генеративного або високоризикового АІ. Будь-який контент, створений нейромережами, який важко відрізнити від реальності (включаючи діпфейки), повинен мати чітке маркування. Порушення правил маркування може призвести до адміністративного штрафу у розмірі до 30 млн вон (близько 20,5 тис дол.). Попри наявність пільгового періоду тривалістю в один рік, місцеві стартапи вже висловили занепокоєння через розмитість юридичних формулювань, що може стримати інноваційну активність. Президент Лі Чже Мьон (Lee Jae-myung) закликав урядовців мінімізувати тиск на молоді технологічні компанії, наголосивши на необхідності балансу між безпекою та конкурентоспроможністю.



Південнокорейська ініціатива - це спроба Сеула встановити «золотий стандарт» АІ-регулювання раніше за Брюссель. У 2026 році, коли капіталізація техгігантів на кшталт Alphabet (4,03 трлн дол.) та Microsoft (3,55 трлн дол.) значною мірою залежить від прозорості їхніх алгоритмів, Південна Корея пропонує модель «підтримки через інституціоналізацію». На відміну від США, які дотримуються м'якшого підходу, Сеул створює чітку вертикаль управління через Міністерство науки та ІКТ, виділяючи 10,1 трлн вон (близько 6,9 млрд дол.) у бюджеті 2026 року лише на розвиток АІ.



Запровадження закону саме зараз є стратегічним ходом у побудові «суверенного АІ». Вимоги до маркування та людського контролю — це відповідь на виклики «агентної комерції», де АІ-агенти починають приймати фінансові та юридичні рішення автономно. Сеул де-факто створює безпечну «пісочницю» національного масштабу, де високі стандарти етики мають стати не бар'єром, а перевагою для експорту корейських АІ-рішень. У світі, де дефіцит довіри до алгоритмів стає таким же критичним, як дефіцит гігават потужності, Південна Корея робить ставку на прозорість як на фундамент майбутньої капіталізації своєї технологічної екосистеми.

