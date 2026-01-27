Які події «зробили» хмарний 2025 рік

27 января 2026 г., 17:07

Минулого разу я надав у пості деякі підсумки та цифри за 2025 р. щодо розвитку хмарного ринку Україні. Тепер стисло розглянемо факти та події минулого року, що мали найбільший вплив на галузь хмар, з моєї точки зору.

Згортання безкоштовного обслуговування в MS Azure. Такий крок Microsoft водночас забезпечив різкий приріст доходів компанії в Україні й стривожив розум споживачів. Вони довідалися, скільки насправді коштує це «безкоштовне» диво. Також з’ясувалося, що ключовим донором допомоги була не сама Microsoft, а «вбитий» Трампом фонд USAID. І, звісно, ефект vendor lock показався у всій красі та могутності. Цікаво, як здивовані споживачі діятимуть далі.

Розробка хмарної стратегії України. Була проведена експертами консалтингової компанії KPMG та оплачена одним з європейських донорів. У процесі було багато цікавих дискусій. Фінальна версія презентації виглядала дуже солідно. Проте на мій погляд, нічого більш відірваного від нашої реальності вигадати було неможливо. Схоже на те, що Мінцифри дотримується такої ж думки, бо документ надійно похований у бюрократичних надрах.

Створення Українського Альянсу Цифрового Суверенітету (DSUA). Трійка провідних українських хмарних провайдерів (De Novo, Gigacloud, Датацентр «Парковий») заснувала нове професійне об’єднання. Альянс зацікавив представників Єврокомісії, українських CDTO, регуляторів та силові відомства. Замість бути просто громадською організацією, DSUA поступово стає основою нового технологічного кластера. Перший сервісний каталог альянсу - це реальні технічні рішення для цифрового суверенітету України.

Прискорення переходу від класичної віртуальної інфраструктури до сучасних платформ, які підтримують Cloud Native застосунки. Причина - не лише розвиток інструментів для розробки й керування, а й нове покоління інженерів і архітекторів. Через зростання внутрішньої розробки ПЗ в Україні, частина досвіду та спеціалістів перейшла з аутсорсингу на локальний ринок.

Експонентне зростання хайпу навколо ШІ. На цю тему не висловився, мабуть, лише мій старий пилосос. Мінцифри заявило амбітну мету створити agentic state (тобто, систему державного управління, що працює на базі автономних ШІ-агентів). Мета чудова, побажаємо колегам успіху. Проте зараз наш ринок лише проходить бурхливу фазу первинного накопичення досвіду, частих провалів та рідкісних успіхів. З’ясовується, що справа, скажімо, не в кількості та потужності GPU, а в наявності (частіше відсутності) реальних бізнес-потреб за межами спілкування з ChatGPT. Реальних українських грошей у цій галузі поки що образливо мало, але ентузіастів та політичної волі вистачає для кипіння цього котла. Отже, найцікавіше чекає нас попереду.



Зміни в партнерській програмі Broadcom/VMware сколихнули хмарний ринок: тисячі партнерів у світі отримали несподівані повідомлення про припинення контрактів. Це створило невизначеність і для українських компаній, які працюють з цими технологіями. Попереду - до півтора року на рішення: залишатися з VMware чи переходити на інші платформи. Остаточні висновки - не раніше 2027 року.

