 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Huawei продовжує працювати у рф та наймати там співробітників

16 октября 2023 г., 12:35
Як повідомляють мордорські ЗМІ, компанія Huawei збільшила штат співробітників у своєму дослідницького інституту у росії.
 
Відзначається, що китайський виробник активно переманювала співробітників західних компаній, які покинули рф.
 
Після пандемії Huawei змогла збільшити штат свого Російського дослідницького інституту на 67%, до 2500 осіб. З них 1000 осіб працює в Москві, решта - в Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, та Новосибірську.
 
Повідомляється, що минулого року Huawei значно скоротила персонал бізнес-підрозділів, наприклад, відділ закупівель та інші відділи були урізані приблизно в шість разів. А на початку червня 2022 року почала навіть закривати свої офіційні магазини в Росії. Однак вже в липні Huawei активізувала наймання співробітників у російський підрозділ.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

–11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  