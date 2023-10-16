Huawei продовжує працювати у рф та наймати там співробітників

16 октября 2023 г., 12:35

Як повідомляють мордорські ЗМІ, компанія Huawei збільшила штат співробітників у своєму дослідницького інституту у росії.

Відзначається, що китайський виробник активно переманювала співробітників західних компаній, які покинули рф.

Після пандемії Huawei змогла збільшити штат свого Російського дослідницького інституту на 67%, до 2500 осіб. З них 1000 осіб працює в Москві, решта - в Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, та Новосибірську.

Повідомляється, що минулого року Huawei значно скоротила персонал бізнес-підрозділів, наприклад, відділ закупівель та інші відділи були урізані приблизно в шість разів. А на початку червня 2022 року почала навіть закривати свої офіційні магазини в Росії. Однак вже в липні Huawei активізувала наймання співробітників у російський підрозділ.

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