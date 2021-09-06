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Рост глобальных поставок наручных гаджетов достиг 6%

6 сентября 2021 г., 12:55
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Рост глобальных поставок наручных гаджетов достиг 6%

Мировой рынок наручных гаджетов во второй четверти 2021 г. отчитался увеличением поставок на 5,6% «YoY», — сообщает Canalys. Всего отгружено не менее 40,9 млн устройств.

Сохраняется снижение спроса на фитнес-браслеты, начавшееся в конце прошлого года. За рассматриваемый период их поставки снизились на 23,8% «YoY», до 15,5 млн устройств. В то же время, часы с базовым набором функций и умные часы совместно с запасом компенсировали этот провал — их общий объем поставок увеличился на 37,9%, до 25,4 млн гаджетов. Таким образом, часы взяли под свой контроль не менее 62% мирового рынка wearable-продуктов.

Рост глобальных поставок наручных гаджетов достиг 6%

Xiaomi нарастила отрыв от Apple и вновь оказалась крупнейшим вендором квартала. По-прежнему находя поддержку на емком китайском рынке, Huawei оставила за собой третью позицию рейтинга.

Тем не менее, в сегменте умных часов Apple по-прежнему нет равных — за лидером почти треть этого рынка. В то же время, конкуренты активно наращивают мышцы. Samsung запустила Galaxy Watch 4 с новым биосенсором и чипсетом 5 нм, заметно продвинулись в технологичном плане Oppo и Huami (Zepp).

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