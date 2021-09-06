В облаке AWS запущена полностью управляемая файловая система ONTAP

6 сентября 2021 г., 12:15

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Amazon Web Services и NetApp в четверг развернули первую полностью управляемую файловую систему ONTAP в облаке — Amazon FSx for NetApp ONTAP. Это дает клиентам простой способ запускать свои приложения на ресурсах AWS без изменения кода или способов управления данными.

Появившись спустя почти три года после первых итераций FSx для Windows File Server и Lustre, новый сервис позволяет клиентам выбирать файловую систему, которая поддерживает их файловое хранилище, предоставляя им полный доступ к её функциям и производительности, а также бесшовную интеграцию с другими службами AWS.

Файловая система ONTAP фирмы NetApp традиционно использовалась в локальных сетевых хранилищах (NAS) таких производителей, как Dell Technologies, HPE, Pure Storage и Nutanix. Большинство корпоративных приложений полагаются на NAS, поэтому к общему набору данных могут обращаться многочисленные серверы, на которых запущено приложение.

Теперь такие приложения могут базироваться в облаке AWS, что, по словам Энтони Лая (Anthony Lye), исполнительного вице-президента и генерального директора по публичному облаку в NetApp, открывает перед клиентами огромные возможности для наращивания цифровой трансформации и для применения AWS.

Сервис также будет полезен тем, кто просто хочет перестать управлять хранилищем в локальной среде, и клиентам с гибридными ориентирами, такими как миграция в облако или поддержание непрерывности бизнеса.

Для запуска Amazon FSx for NetApp ONTAP от клиента не требуется предоплаты или взятия каких-либо обязательств, он платит только за использованные ресурсы. Сервис, ставший итогом 9-летнего партнёрства Amazon и NetApp, доступен по всему миру уже сейчас.

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