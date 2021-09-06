Tableau улучшает привлекательность своей платформы для предприятий

6 сентября 2021 г., 13:25

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Tableau в этот четверг добавила своей платформе ряд функций, ориентированных на предприятия, включая возможности использования аналитики в масштабах всей организации.

«Tableau уже давно является для людей излюбленным инструментом, помогающим видеть и понимать данные, — отметил в своём заявлении продуктовый директор Tableau, Франсуа Аженстат (Francois Ajenstat). — Мы помогаем ИТ-лидерам сделать его фаворитом для всего предприятия, комплексным решением, позволяющее использовать всю мощь аналитики данных».

Для масштабирования аналитики обновлённая платформа Tableau предложит сразу несколько новшеств.

Руководство по развёртыванию на предприятии (Enterprise Deployment Guidelines, EDG) предоставляет эталонную архитектуру, удовлетворяющую требованиям корпоративной доступности, масштабируемости и безопасности. Эта архитектура абстрагирована от технологий и платформ и соответствует лучшим практикам корпоративных центров обработки данных.

Функция динамического масштабирования поможет предприятиям обеспечить наличие достаточного количества контейнеров в периоды пиковой нагрузки и сокращать масштаб в периоды низкой нагрузки. Функция управления ресурсами помогает оптимизировать производительность Tableau Server, задавая лимиты ресурсов для приложений.

Tableau Prep Conductor позволяет заполнить пробелы в данных, чтобы обеспечить более полные наборы данных и точную визуализацию. Обновления также помогут клиентам автоматически снизить загрузку серверных ресурсов и связанные с ними затраты.

Для повышения безопасности администраторы Tableau смогут централизованно управлять доступом индивидуальных пользователей и групп имеют доступ к любым фрагментам данных. Кроме того, пользователи будут получать уведомления о качестве данных, предупреждающие их о потенциальных проблемах.

Принадлежащая Salesforce Tableau также вводит новые планы подписки с прицелом на то, чтобы расширить привлекательность своей платформы для предприятий. Для этого она дополнила различные лицензии — Creator, Explorer и Viewer — функциями Data Management, а также Data Management + Server Management.

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