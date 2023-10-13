Рекордні 26 тисяч ФОПів зареєстровано у вересні через «Дію»

13 октября 2023 г., 15:35

У вересні українці зареєстрували через «Дію» понад 26 тисяч ФОП (фізична особа – підприємець). Це рекордний показник за три роки і щонайменше вдвічі більше, ніж на початку року. Найчастіше підприємці обирали наступні сфери діяльності: програмування, інтернет-торгівля, перукарні та салони краси, роздрібна торгівля, ресторани та кафе.

«Попри всі труднощі підприємці підтримують економіку та створюють нові робочі місця. Саме з податків наповнюється бюджет, військові отримують зарплату, а люди – соціальні виплати», – зазначає Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що наразі реєстрація ФОП у «Дії» повністю автоматизована. Сервіс усуває бюрократію, довгу паперову роботу й економить час для бізнесу.

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