За три місяці мобільні оператори заблокували 60 тис. спам-номерів

Українські оператори мобільного зв’язку з 2 жовтня 2025 року отримали можливість блокувати спам-номери, завдяки оновленим «Правилам надання та отримання електронних комунікаційних послуг». За три місяці вони заблокували 59071 номер, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Є три способи подати скаргу, якщо ви отримуєте спам. Повідомте про це свого оператора. Vodafone – у застосунку чи за номером: 111 або 0800400111 в Україні, +38050400111 у роумінгу; Kyivstar – у застосунку чи за номером: 466 або 0800300466 в Україні, 105466# у роумінгу; Lifecell – у застосунку чи за номером: 5433 або 0800205433 в Україні, +380635433111 у роумінгу. Можна надсилати скаргу на спам-дзвінки на гарячу лінію уряду (1545), або звернутися до НКЕК через форму на сайті.

Оператор перевірить номер, на який скаржаться, і заблокує, якщо той відповідає щонайменше двом критеріям: виклики здійснюють без комунікації; середня тривалість дзвінків – менш ніж 60 секунд; понад 50% дзвінків – на різні номери; на номер неможливо передзвонити; під час виклику відтворюється записане повідомлення; скарги від абонентів; кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер – менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера; номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

