Резиденти Дія.City у 2025 році сплатили 34,6 млрд грн податків

13 января 2026 г., 13:25

Резиденти Дія.City за 2025 рік сплатили 34,6 млрд грн податків, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Це майже вдвічі більше, ніж за 2024 рік – тоді IT-компанії сплатили понад 18 млрд грн.

Минулого року до числа найбільших платників податків у Дія.City увійшли: mono; SoftServe; GlobalLogic; EPAM Systems; Favbet Tech; Укроргсинтез; Український процесинговий центр; Enamine; Megogo.

Нагадаємо, на сьогодні до правового простору Дія.City приєдналося вже понад 3400 IT-компаній. Вони працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%). Для працівників і GIG-контрактерів діє пільгове оподаткування: 5% ПДФО; 5% військового збору; ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати.

