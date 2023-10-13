QNAP представила нові 16-портові 10GbE комутатори з пропускною здатністю до 320 Гбіт/с

13 октября 2023 г., 16:35

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Компанія QNAP Systems випустила нову серію 16-портових 10GbE-комутаторів половинної ширини для встановлення в стійки, що включає L2-керований через вебінтерфейс QSW-M3216R-8S8T та некерований QSW-3216R-8S8T. Вбудовані вісім портів 10GbE SFP+ та вісім портів 10GbE RJ45 зі зворотною сумісністю задовольняють різноманітним вимогам до інтерфейсів та швидкостей у високошвидкісній мережній інфраструктурі. Компактний дизайн, розрахований на встановлення в стійку половинної ширини, також дозволяє СМБ гнучко розміщувати їх в ІТ-кімнатах або навіть на робочих столах в офісах.



"Серія 10-гігабітних комутаторів QNAP, що найбільше продається, тепер включає дві нові 16-портові 10-гігабітні моделі для монтажу в стійку половинної ширини, пропонуючи більше портів 10GbE для задоволення вимог до кількох мережевих пристроїв з високою пропускною здатністю в малих і середніх компаніях". За словами Джеррі Денга, менеджера з продукції компанії QNAP, "керовані та некеровані моделі дозволяють легко модернізувати систему до повноцінної високошвидкісної локальної мережі 10GbE за доступною ціною, а їхня мала фізична площа робить їх особливо корисними для підприємств і організацій, які мають брак фізичного простору для розміщення спеціалізованого ІТ-обладнання".



Моделі QSW-M3216R-8S8T та QSW-3216R-8S8T оснащені вісьмома оптоволоконними портами 10GbE SFP+ та вісьма портами 10GbE RJ45, які також обернено сумісні з 1G SFP та Multi-Gigabit NBASE-T (10G/5). Швидкість до 10 біт/с на порт 10GbE RJ45 може бути досягнута за допомогою наявних кабелів 6a (або краще). QSW-M3216R-8S8T та QSW-3216R-8S8T відповідають стандартам IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet та IEEE802.3x Flow Control у повнодуплексному режимі, що дозволяє уникнути втрати пакетів при безпрецедентній пропускній здатності та знизити енергоспоживання при низькошвидкісних та неактивних з'єднаннях. Завдяки монтажу в стійку половинної ширини комутатори QSW-M3216R-8S8T і QSW-3216R-8S8T (або інший стійковий комутатор половинної ширини) можуть бути встановлені у стійку заввишки 1U для ефективного використання фізичного простору та акуратного прокладання кабелів в ІТ. Завдяки інтелектуальній системі охолодження QSW-M3216R-8S8T та QSW-3216R-8S8T забезпечують стабільну роботу високошвидкісної мережі навіть при повному навантаженні.



Керований комутатор QSW-M3216R-8S8T надає функції керування другого рівня (такі як LACP, VLAN, ACL та LLDP) через систему QNAP Switch System (QSS) зі зручним графічним інтерфейсом Web GUI для ефективного керування пропускною спроможністю мережі та підвищення її безпеки. QSW-M3216R-8S8T - один з небагатьох комутаторів L2 з вебкеруванням, що підтримує протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), що дозволяє користувачам розгортати мережі малого/середнього масштабу, що підтримують розширення, резервування та запобігання закільцюванню.

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