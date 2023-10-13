lifecell запустив в київському метро технологію VoLTE для голосових викликів

13 октября 2023 г., 14:43

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Мобільний оператор lifecell надав можливість своїм абонентам здійснювати дзвінки в київському метро за допомогою технології VoLTE.



Ще в лютому 2022 року lifecell розпочав підключення технології здійснення голосових викликів на базі швидкісного мобільного інтернету LTE. Запуск технології відбувався поетапно. Відтепер кияни та гості столиці можуть користуватися VoLTE також і в київському метро.



Зазначено, що наразі у мережі lifecell понад 1 млн абонентів спробували переваги технології VoLTE та їх кількість постійно зростає. Найактивніше користуються нею власники смартфонів Apple, Samsung та Xiaomi в Києві та області, а також Львові й Одесі.



Основні переваги технології для абонентів:

• Можливість одночасно здійснювати голосові дзвінкі та користуватися мобільним інтернетом (це зручна опція для дистанційної роботи, якщо смартфон використовується як модем).

• Швидше з’єднання, яке здійснюється протягом лічених секунд.

• Краща якість передачі голосу.

• Послуга надається без додаткової плати: передача голосових викликів за допомогою VoLTE оплачується за тим самим тарифом, що і звичайні дзвінки.



Для того, щоб скористатися технологією, потрібно:

• Бути в зоні покриття LTE;

• Мати eSIM або USIM-карту, яка підтримує 4G / LTE;

• Мати смартфон, який підтримує VoLTE;

• Оновити програмне забезпечення смартфона;

• В налаштуваннях смартфона ввімкнути передачу голосових дзвінків через LTE.



Перевірити, чи підтримує смартфон стандарти VoLTE та VoWiFi можна дізнатися за посиланням

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