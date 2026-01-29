Італія спрямувала 1 млн євро на посилення кібербезпеки України

29 января 2026 г., 13:35

Італія спрямувала 1 млн євро на посилення українського кіберпростору. Близько 900 тис. євро підуть на захист Тернопільської області, ще 100 тис. євро – на підтримку Проєктного офісу Талліннського механізму.

Завдяки співпраці з Італією в Тернопільській області реалізують два кіберпроєкти: оновлення інфраструктури (Тернопільщина отримає сучасне мережеве та серверне обладнання); розбудова захищеної мережі (побудують мережу з використанням автоматизованих засобів безпеки, зокрема із системами EDR, а персонал навчать миттєво реагувати на складні загрози).

Частина внеску Італії піде на роботу Проєктного офісу Талліннського механізму. Це допоможе залучати ще більше міжнародних ініціатив для захисту української цифрової екосистеми. Також профінансують щорічний огляд національної системи кібербезпеки від Національного координаційного центру (НКЦК) при РНБО України – це дасть змогу чітко бачити ризики та професійно їх усувати.

Талліннський механізм створено у 2023 році. У його межах уже реалізовано десятки ініціатив для посилення кіберстійкості України. До механізму приєдналися: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція, Швеція та Фінляндія. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO) координує реалізацію активностей та сприяє посиленню співпраці між українськими установами й міжнародними партнерами. Ініціатором його створення стало Міністерство цифрової трансформації України. Також офіс співпрацює з Держспецзв’язку, МЗС України, СБУ та НКЦК.

