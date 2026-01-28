Чотири українські інноваційні хаби отримають фінансування у розмірі 3,6 млн євро

28 января 2026 г., 16:35

Мережа Європейських цифрових інноваційних хабів (ЄЦІХ) в Україні продовжує масштабуватися. У межах програми ЄС «Цифрова Європа» чотири українські хаби отримають фінансування на понад 3,6 млн євро для розвитку цифрових технологій та підтримки місцевого бізнесу.

Фінансову підтримку отримають: EDIH Kyiv HiTech (Київ) – допомагає бізнесу та держсектору впроваджувати ШІ, блокчейн та кібербезпеку в агросекторі, медицині та енергетиці; EUNITED Digital Hub (Київ) – в партнерстві з 16 університетами та громадськими організаціями на базі UNIT.City розвиває інноваційну екосистему та підтримує МСБ на шляху до глобальної конкурентоспроможності; GC-EDIH (Green Carpathian EDIH, Івано-Франківськ) – дбає про «зелений» розвиток Карпат, упроваджує енергоефективні рішення, автоматизацію та ШІ в регіоні; West Ukraine EDIH (Львів) – підсилює цифрові навички громад та бізнесу з акцентом на ШІ й залученні молоді до створення цифрових сервісів.

Європейські цифрові інноваційні хаби працюють як центри експертизи та підтримки цифрової трансформації. Малий і середній бізнес, а також державні установи можуть напряму звертатися до хабів, щоб користуватися такими стратегічними сервісами, як: тестування перед інвестуванням (test before invest); навчання та розвиток навичок; пошук інвестицій; нетворкінг та доступ до екосистем.

