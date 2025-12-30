AI-асистенти для підприємців на порталі Дія.Бізнес допомагають швидше знайти потрібну інформацію

30 декабря 2025 г., 13:35

На порталі Дія.Бізнес зʼявилися AI-асистенти – державні онлайн-асистенти, створені спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу – від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

AI-асистенти працюють як персональні навігатори на порталі: уточнюють запит користувача, формують індивідуальні добірки матеріалів, сервісів і програм підтримки та підказують наступні кроки. Зокрема, допомагають дібрати фінансування під конкретні потреби бізнесу або підготувати бізнес-план. Вони не замінюють експертних консультацій, але дають змогу швидше знайти потрібну інформацію, краще зрозуміти доступні можливості та спланувати подальші кроки для розвитку бізнесу.

На порталі Дія.Бізнес доступні п’ять персональних AI-асистентів: Роберт (відповідає на загальні запитання та підказує, де знайти потрібну інформацію); Фаундія (супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи); Грант (допомагає дібрати фінансові можливості та програми підтримки, а також підготувати бізнес-план); Смарт (підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів); Маркет (асистент з експорту, який допомагає підготуватися до виходу на міжнародні ринки).

«Для розвитку підприємництва на порталі Дія.Бізнес доступні сотні програм, сервісів та інструментів підтримки. Щоб підприємцям було простіше орієнтуватися в цих можливостях і швидше знаходити потрібні рішення, ми запустили AI-асистентів, які є частиною системного розвитку цифрових інструментів підтримки підприємництва», – каже Антон Гранько, заступник директора з цифрової трансформації ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».

AI-асистенти на порталі Дія.Бізнес впроваджено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес, компанією EPAM Systems за підтримки Проєкту «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

