Отримати кошти для відновлення мікробізнесу зможуть 750 підприємців

9 августа 2023 г., 10:35

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Українські мікропідприємства, які найбільше постраждали під час війни, отримають до 4000 євро для відновлення діяльності. Кошти можна витратити на обладнання, ремонт пошкоджених приміщень, закупівлю сировини, виплату заробітної плати, оренду та інші господарські потреби.

- мають до 9 працівників та річний дохід до 2 млн євро

- провадять діяльність за КВЕДАми, визначеними програмою

- не мають заборгованості перед бюджетом України

- не брали участі в міжнародних грантових програмах з 01.02.2022 року.

Конкурс розпочнеться 8 серпня 2023 року та проходитиме в 3 етапи. На кожному вибиратимуть по 250 підприємців. Переможця буде визначено за рівнем зруйнованості від війни, потенціалу для відбудови та якості заходів з відновлення діяльності мікропідприємства.

Мікрогранти від EU4Business фінансуються Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізуються Фондом розвитку підприємництва спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, порталом Дія, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом із розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес, німецькою федеральною компанією GIZ Ukraine.

«Малий та середній бізнес — основа для розвитку економіки. Дякую європейським партнерам за допомогу бізнесу з деокупованих та постраждалих регіонів України. Будуємо країну підприємців разом», наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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