Щоквартально ринок хмарних технологій зростає на 10 млрд дол.

9 августа 2023 г., 11:35

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Нові дані Synergy Research Group показують, що у другому кварталі витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури в усьому світі склали близько 65 мільярдів доларів, що на 10 мільярдів доларів більше, ніж у другому кварталі минулого року.

Це вже третій квартал поспіль, в якому ринок хмарних технологій зростає на 10 млрд дол. з 2022 року. У річному обчисленні темпи зростання у другому кварталі склали 18% у порівнянні з 19% у попередньому кварталі та 20% у четвертому кварталі 2022 року.

Витрати у другому кварталі зросли на 3% порівняно з першим кварталом, що відповідає темпам зростання у другому кварталі минулого року.

Нинішній економічний клімат дещо обмежив зростання витрат на хмарні технології, але ринок продовжує розвиватися здоровими темпами, попри ці короткострокові виклики.

Серед найбільших хмарних провайдерів саме Google та Microsoft продемонстрували найвищі темпи зростання в річному обчисленні. В результаті обидві компанії збільшили свою частку на світовому ринку на один відсотковий пункт порівняно з другим кварталом минулого року. У другому кварталі їхні частки на світовому ринку становили 22% та 11% відповідно.

Тим часом лідер ринку Amazon залишився в межах свого давнього діапазону ринкової частки 32-34%, хоча і наблизився до нижньої межі.

У сукупності на трьох лідерів припадає 65% світового ринку. Серед хмарних провайдерів другого рівня найвищі темпи зростання в річному обчисленні продемонстрували Oracle, Snowflake, MongoDB, VMware, Huawei та China Telecom.

За оцінками Synergy, квартальні доходи від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS та хостингові приватні хмарні сервіси) склали 64,8 млрд дол., а за останні дванадцять місяців - 247 млрд дол. Основна частина ринку припадає на публічні IaaS і PaaS сервіси, які зросли на 19% у другому кварталі.

Домінування найбільших хмарних провайдерів ще більш помітне в публічній хмарі, де трійка лідерів контролює 72% ринку.

Географічно ринок хмарних технологій продовжує стрімко зростати в усіх регіонах світу. Якщо вимірювати в місцевих валютах, то найбільше зростання спостерігається в регіоні АТР, де Індія, Китай, Австралія та Південна Корея зросли більш ніж на 20% у річному обчисленні.

З огляду на те, що китайський ринок може повернутися до дещо більш нормальних умов, багато економічних чинників послабшають, а підприємства раціоналізують використання хмарних технологій та витрати на них, Synergy очікує, що темпи зростання ринку хмарних технологій залишатимуться високими та в майбутньому.

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