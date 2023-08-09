Nvidia представила оновлений чип для АІ систем - GH200 Grace Hopper

9 августа 2023 г., 9:35

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Nvidia на конференції Siggraph представила оновлену версію свого чипа GH200 Grace Hopper, яка дозволить працювати з більш складними мовними моделями, як наголошують у компанії.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) детально презентував чип, і повідомив, що початок його випуску заплановано провести до кінця року, а у системах він з'явиться літом 2024 року.

За словами Nvidia, нова редакція GH200 є першим у світі процесором з пам'яттю HBM3e, яка на 50% швидша за HBM3, що використовувалася в першій версії GH200. Таке підвищення продуктивності дозволить компаніям більш досконалі моделі штучного інтелекту. Виробник заявляє, що сервер з двома новими чипами GH200 може запускати моделі штучного інтелекту в 3,5 рази більші, ніж аналогічно сконфігурована система на базі попереднього GH200.

Рішення на базі GH200 оснащено 141 ГБ пам'яті.

Новий GH200 запускає моделі AI на двох вбудованих обчислювальних модулях. Перший - це центральний процесор з 72 ядрами, заснований на чіпі Neoverse компанії Arm. Другий модуль - графічний процесор, який пропонує чотири петабайти продуктивності AI.

Хуанг описав дизайн GH200 як когерентний з пам'яттю та кешем. Це означає, що вбудовані GPU і CPU можуть виконувати обчислення на одних і тих же даних замість того, щоб використовувати окремі копії даних, як це було зазвичай. За словами Nvidia, така організація підвищує ефективність обробки.

GH200 сумісний з еталонною архітектурою Nvidia MGX, своєрідним планом для проєктування серверів. Як результат, виробникам обладнання буде відносно просто інтегрувати чип у свої сервери на базі MXP.

Хуанг зазначив, що оновлена версія GH200, оснащена HBM3e, також є основою системи для центрів обробки даних, яка називається Grace Hopper Compute Tray. Кожна така система поєднує один GH200 з чипами Nvidia BlueField-3 та ConnectX-7. Обидва чипи призначені для прискорення мережевого трафіку на сервер і з нього, але BlueField-3 також може прискорювати деякі інші обчислювальні завдання.

До 256 обчислювальних блоків Grace Hopper можуть бути об'єднані в один кластер. За словами Хуана, такий кластер може забезпечити 1 екзафлоп продуктивності AI.

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