MariaDB стирает грань между транзакциями и аналитикой

15 января 2020 г., 17:35

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Корпорация MariaDB, торгующая корпоративной версией одноимённой открытой СУБД, пошагово дополняет базовый для своей платформы движок обработки транзакций функциями аналитической обработки, предоставляя разработчикам возможность создания так называемых «умных транзакций».

В этот вторник компания сообщила о выходе MariaDB Platform X4, которая анонсируется ею как «облачная СУБД». Несмотря на это, данная платформа первоначально доступна как онпремисный сервис, а установка в виде облачного инстанса предлагается лишь как опция. Полностью облачная реализация этого сервиса баз данных должна появится позднее в этом году.

MariaDB Platform X4 относится к новой категории баз данных, которые Forrester Research назвала «транслитическими», то есть объединяющими обработку транзакций и аналитику в одном движке. Это позволяет выполнять более сложные запросы, чем с помощью транзакционного движка.

Процесс объединения начался почти год назад с выпуском MariaDB Platform X3 — она позволяла администраторам смешивать в кластере транзакционные и аналитические узлы. В новом релизе эта функциональность интегрирована непосредственно в ядро движка ДБ, делая возможными сложные запросы по транзакционным данным.

«Стандартный транзакционный запрос это «покажи мне все рейсы в этот день, отсортированные по времени вылета», — пояснил Шейн Джонсон (Shane Johnson), старший директор MariaDB по маркетингу продуктов. — Умная транзакция будет показывать все рейсы с наибольшей вероятностью своевременного вылета. Это не просто информация, но её осмысление».

Для того, чтобы минимизировать негативное влияние на производительность, MariaDB использует дифференцированный подход к хранению данных, используя ряды для транзакций и колонки для аналитики. Обработка колонок более предпочтительна для анализа поскольку запросы могут более быстро проходить множественные записи.

Компания продемонстрировала, что ответы на запросы к таблице, содержащей более 100 млн записей, приходят менее чем за секунду. Гибридная функциональность транзакционных/аналитических запросов будет реализована в следующем релизе MariaDB Community Server.

MariaDB Platform X4 была переработана с применением нативно-облачной разъединённой архитектуры, включающей прикладной программный интерфейс, совместимый с сервисом хранения S3 компании Amazon Web Services. Это позволяет получить экономию вплоть до 70% расходов наряду с 99,99-процентной готовностью и с безлимитным хранением в нескольких зонах доступности.

S3 применяется для аналитики в качестве более экономичной альтернативы службе AWS Elastic Block Store, используемой для транзакций. Нативная репликация сменила копирование последних изменений в качестве базового механизма репликации хранилищ. По словам Джонсона, это нововведение упрощает администрирование баз данных.

Модернизированное ПО уже доступно подписчикам. По заверениям Джонсона, расценки на него не изменятся с текущего максимума в 9600 долларов за узел.

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