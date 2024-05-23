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Oracle Database 23ai відкриває можливості штучного інтелекту для корпоративних даних

23 мая 2024 г., 14:35
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Oracle Database 23ai відкриває можливості штучного інтелекту для корпоративних даних

Компанія ERC повідомляє про доступність нової версії конвергентної бази даних Oracle Database 23ai, що включає Oracle AI Vector Search та понад 300 додаткових функцій, спрямованих на спрощення використання штучного інтелекту з даними, прискорення розробки застосунків та запуску критично важливих робочих навантажень. Generative AI тепер можна використовувати, щоб ставити питання природною мовою про приватні дані, що зберігаються в базах даних Oracle.

Oracle AI Vector Search надає клієнтам безпечний та швидкий пошук документів, зображень, інших неструктурованих даних та пошук приватних бізнес-даних, не переміщуючи та не дублюючи їх. Oracle Database 23ai переносить алгоритми штучного інтелекту туди, де живуть дані, замість того, щоб переміщати дані туди, де живе алгоритм штучного інтелекту. Це дає змогу ШІ працювати в реальному часі в базах даних Oracle і значно підвищує ефективність, продуктивність і безпеку ШІ та відкриває безліч можливостей для оптимізації робочих процесів.

Усі критично важливі функції Oracle Database тепер прозоро працюють із векторами AI, що дозволяє клієнтам Oracle запускати AI Vector Search навіть для своїх найбільш важливих програм. Зберігаючи та обробляючи ділові та векторні дані в одній високопродуктивній базі даних, клієнти можуть легко інтегрувати AI Vector Search в наявні бізнес-додатки для впровадження нових інноваційних варіантів використання AI без шкоди для безпеки даних.

Oracle Database 23ai доступна у різних хмарних сервісах, включаючи Oracle Exadata Database Service, Oracle Exadata Cloud@Customer та Oracle Base Database Service, а також в Oracle Database@Azure, що дає змогу вибрати оптимальний варіант для інфраструктури.

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