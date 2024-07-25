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«ІТ-Інтегратор» завершив проєкт міграції СКБД Держгеокадастру на Oracle ODA

25 июля 2024 г., 16:35
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«ІТ-Інтегратор» завершив проєкт міграції СКБД Держгеокадастру на Oracle ODA

Компанія «ІТ-Інтегратор» повідомляє про завершення проєкту для «Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» з міграції системи керування базами даних на програмно-апаратний комплекс Oracle ODA.

Впроваджений програмно-апаратний комплекс Oracle наділений інструментами для централізованого моніторингу обладнання та безпосередньо СКБД Oracle, а також забезпечує максимально ефективне використання можливостей ліцензій згідно з політикою виробника.

Згідно з затвердженим проєктом модернізації наявної серверної інфраструктури командою інженерів інтегратора було встановлено програмно-апаратний комплекс Oracle Database Appliance X9-2-HA та проведено ряд супутніх робіт.

Зокрема було здійснено: аудит поточного стану програмно-апаратного комплексу системи електронного документообігу Держгеокадастру; оновлення СКБД до рекомендованої розробником версії системи електронного документообігу; резервне копіювання поточної конфігурації СКБД Oracle; планування та організація дискових ресурсів ODA; створення та налаштування бази даних Oracle на ODA; підготовка до міграції системи електронного документообігу з наявного обладнання, міграція, тестування та перехід користувачів на нове обладнання (об’єм корисних даних на момент міграції складав близько 200 ТБ); створення резервної копії даних системи електронного документообігу на наявному обладнанні; підтримка програмно-апаратного комплексу системи електронного документообігу на всіх етапах проєкту до моменту його успішного завершення.

За результатами міграції даних та успішного перемикання на нове серверне обладнання, інженерам «ІТ-Інтегратор» вдалося досягнути збільшення об’ємів на двох наявних системах, з яких відбувалась міграція, одразу на 50%, що дозволило надалі використовувати їх під задачі резервного копіювання.

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