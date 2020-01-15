Samsung укрепит свой бизнес 5G с покупкой сетевого консультанта TeleWorld

15 января 2020 г., 16:59

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Компания Samsung прежде всего известна как крупнейший в мире производитель потребительской электроники и полупроводников, но помимо она работает во многих других сегментах. Так, например, в ее порфетеле есть бизнес сетевого оборудования и этот корейский проивзодитель одним из первых освоил выпуск адаптивных массивов трансиверов, радиомодулей и ПО, совместимых с новым стандартом беспроводных коммуникаций, 5G.



Проекты, которые предполагают крупномасштабное развертывание сложных технологий, такие как контракты на поставку оборудования операторам 5G-сетей, обычно имеют сильный консультативный аспект. Укреплению позиций Samsung в этой области и расширению влияния на североамериканский рынок должно послужить анонсированное ею поглощение консультационной фирмы TeleWorld Solutions (TWS).



Базирующаяся в Шантильи (штат Виргиния), TeleWorld специализируется на помощи клиентам, в том числе сотовым операторам, в проектировании и развёртывании 5G-сетей, в отладке их работы и решении сопутствующих задач обеспечения, например, в аренде мест на крышах для установки антенн. Опыт компании распространяется и на смежные области, такие как спутниковые коммуникации.



TeleWorld имеет рабочие отношения с многими ведущими игроками индустрии, которые имеют шансы стать заказчиками оборудования 4 и 5G производства Samsung. Среди них на корпоративном сайте TWS значатся Ligado Networks, AT&T, Altice USA и калифорнийский оператор Boingo Wireless.



В статусе дочернего предприятия Samsung, TeleWorld продолжит работу под прежним руководством. Финансовая сторона сделки неизвестна.

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