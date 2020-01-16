Самой распространенной уязвимостью декабря стало удаленное внедрение по HTTP

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Команда исследователей Check Point Research обнародовала отчет Global Threat Index с наиболее активными угрозами в декабре 2019 г. Уже три месяца лидирующую позицию занимает троян Emotet. В основном он распространяется через спам-рассылки, которые используют в заголовках актуальные темы. В декабре, например, были такие темы: «Support Greta Thunberg – Time Person of the Year 2019» и «Christmas Party!».
Электронные письма в обеих кампаниях содержали вредоносный документ Microsoft Word, который при открытии пытался загрузить Emotet на компьютер жертвы. В дальнейшем через Emotet могут распространяться вымогатели и другие вредоносные кампании.
В декабре также значительно увеличилось использование удаленного внедрения команд по протоколу HTTP: ему подверглась треть организаций во всем мире. При успешном использовании уязвимость представляла собой бот-сеть DDoS. Вредоносный файл, использованный при атаке, также содержал ряд ссылок на полезные нагрузки, использующие уязвимости в умных устройствах. В дальнейшем они объединялись в ботнеты. Потенциально уязвимы были устройства от таких производителей как D-Link, Huawei и RealTek.
Наиболее активное вредоносное ПО в декабре 2019 г. в мире:
В декабре Emotet затронул 13% организаций во всем мире, по сравнению с 9% в ноябре.
- Emotet – продвинутый самораспространяющийся модульный троян. Когда-то он был рядовым банковским трояном, но в последнее время используется для дальнейшего распространения вредоносного ПО и кампаний. Также он позволяет рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.
- XMRig – ПО с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 г. Используется для майнинга криптовалюты Monero.
- Trickbot – один из доминирующих банковских троянов, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Trickbot – гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний.
Самые активные мобильные угрозы конца 2019 г.:
xHelper и Guerrilla лидируют в рейтинге мобильных вредоносных программ.
- xHelper – вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 г., используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрывать себя от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливать себя, если пользователь удаляет его.
- Guerilla – кликер для Android, который может взаимодействовать с сервером удаленного управления, загружать дополнительные вредоносные плагины и агрессивно накручивать клики по рекламе без согласия или ведома пользователя.
- Hiddad – модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя.
Самые распространенные уязвимости декабря:
Удаленное внедрение команд по протоколу HTTP стало самой распространенной уязвимостью, затрагивающей 33% организаций во всем мире. Уязвимости «удаленное выполнение кода MVPower DVR» и «раскрытие информации в хранилище Git на веб-сервере» на втором и третьем месте, затронули 32% и 29% организаций соответственно.
- Удаленное внедрение команд по протоколу HTTP. Злоумышленники удаленно используют эту уязвимость, отправляя жертве специальный запрос. Успешная эксплуатация позволит злоумышленнику выполнить произвольный код на устройстве жертвы.
- Удаленное выполнение кода MVPower DVR. В устройствах MVPower DVR существует уязвимость удаленного выполнения кода. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода в уязвимом маршрутизаторе с помощью специально созданного запроса.
- Раскрытие информации в хранилище Git на веб-сервере. В Git Repository была обнаружена уязвимость, которая могла привести к раскрытию информации учетной записи.
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