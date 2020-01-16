Самой распространенной уязвимостью декабря стало удаленное внедрение по HTTP

16 января 2020 г., 9:45

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Команда исследователей Check Point Research обнародовала отчет Global Threat Index с наиболее активными угрозами в декабре 2019 г. Уже три месяца лидирующую позицию занимает троян Emotet. В основном он распространяется через спам-рассылки, которые используют в заголовках актуальные темы. В декабре, например, были такие темы: «Support Greta Thunberg – Time Person of the Year 2019» и «Christmas Party!».

Электронные письма в обеих кампаниях содержали вредоносный документ Microsoft Word, который при открытии пытался загрузить Emotet на компьютер жертвы. В дальнейшем через Emotet могут распространяться вымогатели и другие вредоносные кампании.

В декабре также значительно увеличилось использование удаленного внедрения команд по протоколу HTTP: ему подверглась треть организаций во всем мире. При успешном использовании уязвимость представляла собой бот-сеть DDoS. Вредоносный файл, использованный при атаке, также содержал ряд ссылок на полезные нагрузки, использующие уязвимости в умных устройствах. В дальнейшем они объединялись в ботнеты. Потенциально уязвимы были устройства от таких производителей как D-Link, Huawei и RealTek.

Наиболее активное вредоносное ПО в декабре 2019 г. в мире:

В декабре Emotet затронул 13% организаций во всем мире, по сравнению с 9% в ноябре.

Emotet – продвинутый самораспространяющийся модульный троян. Когда-то он был рядовым банковским трояном, но в последнее время используется для дальнейшего распространения вредоносного ПО и кампаний. Также он позволяет рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки. XMRig – ПО с открытым исходным кодом, впервые обнаруженное в мае 2017 г. Используется для майнинга криптовалюты Monero. Trickbot – один из доминирующих банковских троянов, который постоянно дополняется новыми возможностями, функциями и векторами распространения. Trickbot – гибкое и настраиваемое вредоносное ПО, которое может распространяться в рамках многоцелевых кампаний.

Самые активные мобильные угрозы конца 2019 г.:

xHelper и Guerrilla лидируют в рейтинге мобильных вредоносных программ.

xHelper – вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 г., используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрывать себя от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливать себя, если пользователь удаляет его. Guerilla – кликер для Android, который может взаимодействовать с сервером удаленного управления, загружать дополнительные вредоносные плагины и агрессивно накручивать клики по рекламе без согласия или ведома пользователя. Hiddad – модульный бэкдор для Android, который предоставляет права суперпользователя для загруженного вредоносного ПО, а также помогает внедрить его в системные процессы. Он может получить доступ к ключевым деталям безопасности, встроенным в ОС, что позволяет ему получать конфиденциальные данные пользователя.

Самые распространенные уязвимости декабря:

Удаленное внедрение команд по протоколу HTTP стало самой распространенной уязвимостью, затрагивающей 33% организаций во всем мире. Уязвимости «удаленное выполнение кода MVPower DVR» и «раскрытие информации в хранилище Git на веб-сервере» на втором и третьем месте, затронули 32% и 29% организаций соответственно.

Удаленное внедрение команд по протоколу HTTP. Злоумышленники удаленно используют эту уязвимость, отправляя жертве специальный запрос. Успешная эксплуатация позволит злоумышленнику выполнить произвольный код на устройстве жертвы. Удаленное выполнение кода MVPower DVR. В устройствах MVPower DVR существует уязвимость удаленного выполнения кода. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для выполнения произвольного кода в уязвимом маршрутизаторе с помощью специально созданного запроса. Раскрытие информации в хранилище Git на веб-сервере. В Git Repository была обнаружена уязвимость, которая могла привести к раскрытию информации учетной записи.

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