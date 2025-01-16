32 державні реєстри створено за два роки на платформі Дія.Engine

16 января 2025 г., 16:45

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За понад два роки роботи Дія.Engine стала потужним інструментом цифровізації України. Вона дозволяє значно пришвидшити створення цифрових послуг і реєстрів – розробка на платформі коштує вдвічі менше та відбувається у 2-3 рази швидше порівняно з класичною розробкою. Це стало можливим завдяки використанню low-code підходу, що дає змогу створювати реєстри без залучення великих команд розробників.

Наразі платформою користуються 23 державні установи, зокрема 11 міністерств. На Дія.Engine уже працює 32 реєстри, і ще 31 готується до запуску. Зокрема вже працюють: реєстр пошкодженого та зруйнованого майна (Міністерство розвитку громад та територій); реєстр медичних виробів, система обліку медичного канабісу (Міністерство охорони здоров’я); реєстр тимчасово окупованих територій (Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій); реєстр домашніх тварин (Міністерство аграрної політики).

Розробка концепції Дія.Engine та розгортання на її базі перших реєстрів відбулися за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.

Модернізація платформи відбулася в межах проєкту «Ефективне державне управління через GovTech та прозорість в Україні», що впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням уряду Німеччини.

Подальша модернізація платформи Дія.Engine та підтримка Центру компетенцій відбувається за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

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