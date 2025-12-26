SQL Server 2025 стає доступний для провайдерів хмарних рішень

26 декабря 2025 г., 16:25

0

Tweet

Microsoft продовжує інвестувати в розвиток платформи даних, з акцентом на інтеграції штучного інтелекту, безпеці та гнучкості для бізнесу будь-якого масштабу. SQL Server 2025 створений, щоб допомогти компаніям швидше отримувати результати від роботи з даними, планувати оновлення та міграції, а також ефективно модернізувати локальні та гібридні платформи. Про відкриття продажів SQL Server 2025 було оголошено на конференції Microsoft Ignite у листопаді.

Ціноутворення для SQL Server 2025 залишається без змін і відповідає рівню SQL Server 2022. У січневому прайс-листі будуть доступні як SQL Server 2022, так і SQL Server 2025, що забезпечить плавний перехід для замовників. Водночас варто врахувати, що клієнти зможуть придбати SQL Server 2022 лише до 20 січня 2026 року.

Крім того, починаючи з SQL Server 2025, Microsoft об’єднує всі локальні сервіси звітності в межах Power BI Report Server (PBIRS). Нові версії SQL Server Reporting Services (SSRS) більше не випускатимуться, а PBIRS стає стандартним локальним рішенням для звітності в SQL Server.

Power BI Report Server доступний для клієнтів, які використовують SQL Server 2025 у редакціях Enterprise та Standard. Для SQL Server Enterprise у версіях 2022 і раніше право на використання Power BI Report Server надається лише за наявності core-ліцензій Enterprise з активною Software Assurance і припиняється після завершення терміну її дії.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI