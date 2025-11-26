Конектор SAP BDC для Microsoft Fabric прискорить інновації в галузі AI

26 ноября 2025 г., 13:35

0

Tweet

Компанії SAP та Microsoft оголосили про розширення своєї довготривалої співпраці через запуск SAP Business Data Cloud (SAP BDC) Connect для Microsoft Fabric. Нове рішення спрощує доступ до семантично збагачених SAP data products через двосторонній zero-copy обмін із Microsoft Fabric, забезпечуючи підприємствам миттєвий доступ до надійних, бізнес-готових інсайтів для аналітики та штучного інтелекту.

Через двосторонній zero-copy обмін між SAP Business Data Cloud та Microsoft Fabric клієнти зможуть реалізовувати сценарії, які раніше вимагали переміщення та створення копій даних. SAP data products будуть автоматично інтегровані в Microsoft OneLake, AI-готове data lake-сховище Microsoft Fabric. Набори даних, передані з Microsoft OneLake, також будуть доступні в SAP BDC для розширення інтелектуальних застосунків.

Завдяки інструментам Fabric – data engineering, data warehousing та Power BI – організації зможуть ефективно комбінувати SAP-дані з іншими джерелами, формуючи єдиний фундамент корпоративних даних. Інтеграція OneLake з Microsoft AI Foundry дозволить використовувати SAP-дані для створення AI-застосунків, а вбудованість OneLake у Microsoft 365 забезпечить сотням мільйонів користувачів безпечний доступ до SAP-даних у таких продуктах, як Excel та Teams.

SAP BDC Connect для Microsoft Fabric створює єдиний фундамент даних, який допомагає організаціям отримувати інсайти швидше та прискорювати реалізацію AI-стратегії. Завдяки цій двосторонній інтеграції клієнти можуть: будувати семантично багатий фундамент даних, об’єднуючи SAP-дані та дані з інших систем; виконувати просунуту аналітику та працювати з корпоративними даними у природній мові через Copilot у Microsoft Power BI; розробляти інтелектуальні AI-застосунки та агентів на основі критично важливих бізнес-даних за допомогою Fabric data agents, Copilot Studio та AI Foundry; забезпечувати співпрацю між агентами M365 Copilot і Joule, створюючи безшовний досвід для бізнес-користувачів на основі єдиної платформи даних та продуктивності.

SAP Business Data Cloud Connect для Microsoft Fabric планується для загальної доступності у III кварталі 2026 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI