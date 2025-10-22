Квартальний дохід TSMC зріс на 40,8% до 33,10 млрд дол.

22 октября 2025 г., 14:35

Компанія TSMC, найбільший у світі виробник чипів на замовлення, оголосила про значне фінансове зростання, спричинене бумом АІ, зафіксувавши рекордні показники.



За підсумками третього кварталу (липень-вересень) компанія продемонструвала виняткові результати: дохід TSMC склав 33,10 млрд дол. (989,92 млрд тайванських доларів), що є зростанням на 40,8% порівняно з минулим роком та на 10,1% порівняно з попереднім кварталом. Чистий прибуток компанії зріс на 39,1% у річному вимірі, досягнувши 14,76 млрд дол. (452,30 млрд тайванських доларів), значно перевищивши очікування ринку.



Компанія також покращила показники ефективності: валова маржа за квартал досягла 59,5%, операційна маржа склала 50,6%, а маржа чистого прибутку — 45,7%.



Сильне зростання показників TSMC обумовлене передовими технологічними процесами, які забезпечили 74% загального доходу від виробництва пластин (3-нанометрові чипи склали 23%, 5-нанометрові — 37%).



Старший віцепрезидент і фінансовий директор TSMC Вендел Хуан (Wendell Huang) заявив: "Наш бізнес у третьому кварталі підтримувався високим попитом на передові технологічні процеси". На тлі цих сильних показників та подальшого оптимізму щодо АІ-сектора, TSMC підвищила свій прогноз зростання річного доходу на 2025 рік. Очікується, що річний дохід зросте на "середні 30%" у доларовому вираженні, тоді як попередній прогноз становив "близько 30%".



Прогноз TSMC на четвертий квартал 2025 року передбачає дохід у діапазоні від 32,2 млрд дол. до 33,4 млрд дол., з валовою маржею між 59% і 61% та операційною маржею між 49% і 51%. Генеральний директор TSMC К.К. Вей (C.C. Wei) повідомив, що попит на АІ "продовжує бути дуже сильним — більшим, ніж ми думали три місяці тому", що зміцнює переконаність компанії у мегатренді. Прогноз капітальних витрат залишився на рівні до 42 млрд дол. на 2025 рік.



К.К. Вей також зазначив, що навіть якщо ринок Китаю буде "недоступний" для компанії через обмеження, він все одно вважає, що зростання АІ буде дуже значним.

