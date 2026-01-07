Mobileye 3.0: компанія купує розробника гуманоїдних роботів Mentee Robotics за 900 млн дол.

7 января 2026 г., 12:35

На виставці CES 2026 компанія Mobileye оголосила про укладення остаточної угоди щодо придбання Mentee Robotics, інноваційного стартапу в галузі гуманоїдної робототехніки.



Як зазначається, ця транзакція об’єднує передові технології АІ та досвід масового виробництва Mobileye з проривною платформою людиноподібних роботів третього покоління від Mentee.



Загальна сума угоди становить 900 мільйонів доларів, з яких близько 612 мільйонів буде виплачено готівкою, а решта - акціями Mobileye. Президент і генеральний директор Mobileye професор Амнон Шашуа (Amnon Shashua) назвав цю подію початком нової глави під назвою Mobileye 3.0, яка виводить компанію за межі автомобільного сектору в ширшу сферу фізичного штучного інтелекту.



Рішення про поглинання ґрунтується на тому, що автономне водіння та гуманоїдна робототехніка мають спільні фундаментальні виклики, такі як розуміння контексту, прогнозування намірів людей та безпечна взаємодія в реальному світі. Mobileye вже має величезний досвід у створенні систем автономії, а її портфель замовлень в автомобільному секторі на наступні вісім років зріс до 24,5 мільярда доларів.



Генеральний директор Mentee Robotics професор Ліор Вольф (Lior Wolf) підкреслив, що об’єднання зусиль дасть команді доступ до неперевершеної інфраструктури для навчання АІ та досвіду комерціалізації, що дозволить швидше вивести на ринок безпечні та економічно ефективні рішення.



Mentee Robotics за чотири роки свого існування розробила унікальну платформу, яка поєднує власне апаратне забезпечення з архітектурою АІ, побудованою на менторстві та навчанні через симуляції. Їхні роботи здатні навчатися новим навичкам лише після кількох демонстрацій людиною, що робить їх надзвичайно адаптивними для роботи на заводах, складах та в промислових середовищах. Процес розгортання перших пілотних проєктів безпосередньо у клієнтів очікується вже протягом 2026 року. Серійне виробництво та повноцінна комерціалізація гуманоїдів заплановані на 2028 рік.



Після закриття угоди, яке очікується в першому кварталі 2026 року, Mentee Robotics працюватиме як незалежний підрозділ у складі Mobileye. Компанія планує інтегрувати свої перевірені моделі безпеки, такі як RSS (Responsibility-Sensitive Safety), у роботів Mentee, щоб гарантувати їхню надійну роботу поруч із людьми. Очікується, що це поглинання лише незначно вплине на операційні витрати Mobileye, водночас відкриваючи доступ до ринку робототехніки, який за масштабами може перевищити автомобільний. Угоду вже схвалили рада директорів Mobileye та корпорація Intel як мажоритарний акціонер.



Аналітики вважають, що Mobileye готується до прямої конкуренції з Tesla та їхнім проєктом Optimus на ринку загального фізичного АІ. Купівля Mentee Robotics - це не просто розширення бізнесу, а стратегічне визнання того, що технології комп’ютерного зору та планування траєкторій, розроблені для автопілотів, є ідеальним фундаментом для людиноподібних машин. Використання моделі RSS, яка вже стала стандартом безпеки для безпілотних авто, дає Mobileye величезну перевагу перед стартапами, які намагаються навчити роботів безпеці з нуля. Для інвесторів це сигнал, що Mobileye перестає бути лише «постачальником компонентів для авто» і перетворюється на платформу для будь-яких рухомих автономних систем. Успіх цієї стратегії залежатиме від того, чи зможе компанія перенести свій досвід масштабування з автомобільних конвеєрів на складні механізми гуманоїдних роботів до 2028 року.

