TrendForce прогнозує зростання цін на DRAM до 60% у І кв. 2026 року

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, у першому кварталі 2026 року очікується масштабне підвищення контрактних цін на ринку напівпровідникової пам'яті. Прогнозується, що ціни на звичайну оперативну пам'ять DRAM зростуть на 55–60% порівняно з попереднім кварталом, тоді як флешпам’ять подорожчає на 33–38%. Головною причиною такої динаміки стало рішення провідних виробників перерозподілити свої потужності та передові вузли на користь серверних продуктів та пам’яті HBM для задоволення потреб АІ-сектору. Це призвело до значного обмеження пропозиції в інших сегментах ринку, створюючи дефіцит навіть за умови помірного попиту в споживчих категоріях.



Найбільш критична ситуація спостерігається в сегменті серверної пам'яті, де ціни можуть підскочити на понад 60% лише за один квартал. Американські постачальники хмарних послуг активно резервують потужності ще з кінця 2025 року, що змушує інших покупців приймати значно вищі цінові умови. Ситуація ускладнюється тим, що запаси постачальників наближаються до вичерпання, а ріст відвантажень тепер залежить виключно від збільшення випуску кремнієвих пластин. На ринку графічної пам'яті, попри певне пом'якшення попиту через перегляд цілей продажу серії Nvidia RTX 6000, ціни все одно продовжують зростати, оскільки виробництво пам'яті для відеокарт конкурує за ресурси з дефіцитною пам'яттю стандарту DDR5.



Сегмент накопичувачів NAND Flash також демонструє поляризацію між споживчими та промисловими застосуваннями. Очікується, що корпоративні SSD стануть найбільшим сегментом ринку у 2026 році на фоні прискорення інвестицій в інфраструктуру АІ. Водночас ціни на клієнтські SSD для ноутбуків зростуть щонайменше на 40%, що стане найбільшим стрибком серед усіх продуктів флешпам’яті. Виробники свідомо зміщують акценти на більш прибуткові рішення для датацентрів, обмежуючи доступність недорогих накопичувачів великої ємності для масового споживача. Навіть на ринку мобільної пам'яті для смартфонів, де зазвичай спостерігається сезонне затишшя, напруга не спадає, і бренди продовжують активні закупівлі, щоб уникнути дефіциту в майбутньому.



Попри прогнозоване сповільнення поставок ноутбуків та можливе погіршення характеристик пристроїв з боку виробників для зниження собівартості, ціни на пам'ять для ПК все одно залишаться високими. Постачальники DRAM одночасно посилили контроль за відвантаженнями для виробників комп'ютерів та модулів пам'яті, змушуючи останніх закуповувати компоненти за завищеними цінами. У сегменті споживчої електроніки покупці вже зараз готові платити більше за пріоритетний доступ до ресурсів у першому кварталі, намагаючись пом'якшити ризики майбутньої нестачі товарів на полицях магазинів.



Аналіз ринкової ситуації вказує на те, що АІ-трансформація галузі створює ефект доміно, який негативно вплине на кінцевого споживача. Коли виробники рівня Samsung або SK Hynix переорієнтовують лінії на HBM, вони фактично вилучають зі світового ринку мільйони гігабайтів стандартної пам’яті. Це означає, що у 2026 році ми побачимо парадоксальну ситуацію: ціни на електроніку зростатимуть не через дефіцит самих гаджетів, а через «голод» на базові компоненти. Зростання цін на SSD на 40% змусить виробників ноутбуків або піднімати ціни на 100–150 дол., або повертатися до накопичувачів меншого об’єму, що сповільнить розвиток індустрії. Для корпоративного сектору це сигнал про необхідність перегляду бюджетів на ІТ-інфраструктуру вже зараз, оскільки вільних обсягів пам'яті на відкритому ринку до кінця цього року ставатиме все менше.



Поточні прогнози TrendForce підтверджують, що 2026 рік стане періодом «дорогої пам'яті», де доступ до обчислювальних ресурсів визначатиметься фінансовими можливостями покупців у боротьбі за обмежену пропозицію.

