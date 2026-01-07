 
`

Виробники отримали 30 ліцензій на технології, які розробили військові в межах Міноборони

7 января 2026 г., 8:25

Упродовж четвертого кварталу 2025 року Міністерство оборони України надало виробникам 30 ліцензій на використання технологій, які розробили військові в межах Міноборони.

«Найкращі рішення, які народжуються безпосередньо в Українському війську, мають швидко масштабуватися і працювати для захисників», – наголосив міністр оборони Денис Шмигаль. 

У межах експериментального проєкту вже доступні технології у трьох напрямах: 

  • радіоелектронна розвідка;
  • протидія ударним безпілотникам типу Shahed;
  • керовані засоби ураження з автоматичним донаведенням. 

Перші зразки озброєння, виготовленого за отриманими ліцензіями, вже надходять Силам оборони України. 

Це стало можливим завдяки прийнятій Урядом 13 жовтня 2025 року Постанові № 1310. Вона дозволяє передавати у виробництво рішення, розроблені в системі Міноборони, для їхнього масштабування та постачання Силам оборони.

