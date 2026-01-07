Виробники отримали 30 ліцензій на технології, які розробили військові в межах Міноборони

Упродовж четвертого кварталу 2025 року Міністерство оборони України надало виробникам 30 ліцензій на використання технологій, які розробили військові в межах Міноборони.
«Найкращі рішення, які народжуються безпосередньо в Українському війську, мають швидко масштабуватися і працювати для захисників», – наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.
У межах експериментального проєкту вже доступні технології у трьох напрямах:
- радіоелектронна розвідка;
- протидія ударним безпілотникам типу Shahed;
- керовані засоби ураження з автоматичним донаведенням.
Перші зразки озброєння, виготовленого за отриманими ліцензіями, вже надходять Силам оборони України.
Це стало можливим завдяки прийнятій Урядом 13 жовтня 2025 року Постанові № 1310. Вона дозволяє передавати у виробництво рішення, розроблені в системі Міноборони, для їхнього масштабування та постачання Силам оборони.
