Виробники отримали 30 ліцензій на технології, які розробили військові в межах Міноборони

7 января 2026 г., 8:25

Упродовж четвертого кварталу 2025 року Міністерство оборони України надало виробникам 30 ліцензій на використання технологій, які розробили військові в межах Міноборони.



«Найкращі рішення, які народжуються безпосередньо в Українському війську, мають швидко масштабуватися і працювати для захисників», – наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.



У межах експериментального проєкту вже доступні технології у трьох напрямах:

радіоелектронна розвідка;

протидія ударним безпілотникам типу Shahed;

керовані засоби ураження з автоматичним донаведенням.

Перші зразки озброєння, виготовленого за отриманими ліцензіями, вже надходять Силам оборони України.



Це стало можливим завдяки прийнятій Урядом 13 жовтня 2025 року Постанові № 1310. Вона дозволяє передавати у виробництво рішення, розроблені в системі Міноборони, для їхнього масштабування та постачання Силам оборони.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI