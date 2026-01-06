SanDisk проводить ребредінг продуктів - презентує Optimus

6 января 2026 г., 17:13

На виставці CES 2026 компанія SanDisk оголосила про фундаментальну зміну ідентичності своєї лінійки SSD-накопичувачів.



Майже культові серії WD_BLACK та WD Blue переходять під новий єдиний бренд SanDisk Optimus.



Як зазначається, це рішення відображає прагнення компанії зосередитися на лідерстві в продуктивності та інженерній досконалості у сфері флешпам’яті. Віцепрезидентка із глобального споживчого брендингу та цифрового маркетингу Хайді Аркінсталл (Heidi Arkinstall) зазначила, що бренд Optimus переосмислює поняття продуктивності для потреб споживачів, роблячи процес вибору правильного рішення для конкретних завдань більш інтуїтивним.



Нове портфоліо SanDisk Optimus розділене на три чіткі рівні продуктивності. Базова лінія SanDisk Optimus замінює серію WD Blue і націлена на творців контенту, яким потрібен ідеальний баланс між швидкістю та ціною. Ігрова категорія SanDisk Optimus GX приходить на зміну стандартним накопичувачам WD_BLACK. Вершиною лінійки стала серія SanDisk Optimus GX PRO, що замінила топові моделі WD_BLACK. Ці накопичувачі розроблені спеціально для розробників та ентузіастів, які збирають АІ-комп’ютери, робочі станції або ПК екстремального класу. Віцепрезидент із управління клієнтськими продуктами Аніл Мулчандані (Anil Moolchandani) підкреслив, що нові внутрішні диски спроєктовані так, щоб витримувати найважчі робочі процеси сучасних професіоналів та геймерів.



Окрім назви, продукти отримають повністю оновлений дизайн пакування та корпусу, що підкреслює інноваційну спадщину бренду. Попри радикальну зміну зовнішнього вигляду, SanDisk обіцяє зберегти традиційно високу якість та надійність, якими славилися накопичувачі Western Digital. Перехід на нове брендування починається негайно, а поява перших пристроїв SanDisk Optimus у роздрібних мережах по всьому світу очікується протягом першої половини 2026 року. Покупці зможуть знайти нові моделі, які раніше були відомі як WD Blue SN5100 або WD_BLACK SN8100, вже під новими маркуваннями Optimus та Optimus GX PRO відповідно.



Аналітики вказують, що оголошена подія - це остаточний крок у консолідації активів SanDisk у сегменті флешпам’яті. Відмова від впізнаваних кольорових серій на користь назви Optimus свідчить про бажання дистанціюватися від спадщини традиційних жорстких дисків та асоціюватися з епохою АІ-обчислень. Це ризикований крок, оскільки бренд WD_BLACK мав надзвичайно високу лояльність серед геймерів, проте уніфікація під маркою SanDisk може посилити позиції компанії в корпоративному та професійному секторах.

