Платформа «Пульс» стає офіційним державним інструментом цифрової взаємодії бізнесу і влади

7 января 2026 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство економіки повідомило, що 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1304, якою запускається експериментальний проект цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему «Пульс».



Відтепер «Пульс» офіційно функціонує як державний інструмент діалогу влади і бізнесу, збору, аналізу та використання даних від бізнесу для формування регуляторних рішень.



Постанова закріплює процедурні правила роботи системи, визначає ролі ключових учасників та встановлює обовʼязкові строки опрацювання звернень.



Станом на 1 січня 2026 року через платформу «Пульс» зібрано майже 350 тис. оцінок та понад 30 000 коментарів від підприємців з усієї України. Ці дані використовуються у процесі формування державної політики, зокрема для підготовки рішень та усунення регуляторних бар’єрів для бізнесу.



Зазначається, що вже забезпечена необхідна технічна та інформаційна взаємодія між «Пульсом» та іншими державними системами, платформу інтегровано у понад 300 сайтів центральної та регіональної державної влади.



Технічне адміністрування платформи «Пульс» здійснює Прозорро.Продажі.



Експериментальний проект реалізовуватиметься протягом двох років. За його результатами Кабінету Міністрів України буде подано звіт та пропозиції щодо подальшого нормативного закріплення механізму цифрової взаємодії бізнесу з державою на основі даних.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet