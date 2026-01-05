Foxconn звітує про рекордний квартальний виторг - 82,73 млрд дол.

5 января 2026 г., 17:25

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, тайваньська Foxconn, найбільший у світі контрактний виробник електроніки, досягла рекордного виторгу за четвертий квартал 2025 року. Основним драйвером зростання став ажіотажний попит на інфраструктуру для штучного інтелекту.



Виторг компанії, яка є ключовим виробником iPhone для Apple та серверів для Nvidia, підскочив на 22,07% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 2,6028 трлн тайваньських доларів (приблизно 82,73 млрд дол.). Ці результати суттєво перевершили прогнози аналітиків, які очікували показник на рівні 2,418 трлн.



Зростання було забезпечене підрозділом хмарних та мережевих продуктів, де спостерігається справжній бум замовлень на АІ-сервери. Водночас сегмент споживчої електроніки, до якого входить виробництво смартфонів, продемонстрував незначне зниження доходів, що експерти пов'язують із несприятливими курсами валют. Лише за грудень компанія зафіксувала виторг у розмірі 862,86 млрд тайваньських доларів (27,43 млрд дол.), що на 31,77% більше, ніж у грудні минулого року, і є абсолютним рекордом для цього місяця за всю історію.



Щодо перспектив на перший квартал 2026 року, Foxconn очікує традиційного сезонного сповільнення в сегменті інформаційних та комунікаційних технологій. Проте представники компанії зауважили, що попит на АІ-сервери залишається надзвичайно високим. Навіть попри високу базу порівняння четвертого кварталу, показники на початку 2026 року, ймовірно, будуть перебувати на верхній межі середнього діапазону за останні п'ять років. Акції компанії, офіційна назва якої Hon Hai Precision Industry, минулого року зросли на 25,3%, що відповідає загальній динаміці тайваньського ринку.



На щорічному технологічному дні в Тайбеї компанія вже продемонструвала нові розробки, зокрема промислових гуманоїдних роботів на базі АІ, що підтверджує стратегічний курс на повну автоматизацію та підтримку АІ-інфраструктури як ключового бізнес-напрямку.



Foxconn успішно конвертує свій імідж «збирача iPhone» у статус «головного будівельника АІ-датацентрів». Для інвесторів це важливий сигнал: залежність від Apple поступово зменшується, а роль Nvidia як стратегічного замовника зростає. Якщо попит на АІ-сервери утримається на поточному рівні, 2026 рік може стати для компанії ще прибутковішим завдяки вищій маржинальності корпоративного обладнання порівняно з масовими гаджетами. Ризик АІ-інфляції, про який попереджають аналітики, поки не стримує капітальні витрати техногігантів, що дозволяє Foxconn ставити нові рекорди.



Як підкреслюють аналітики, рекордна виручка Foxconn є індикатором здоров'я всього світового технологічного сектору, вказуючи на те, що інвестиції в обчислювальні потужності АІ продовжують масштабуватися.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet