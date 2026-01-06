У Силах Оборони офіційно запрацювала цифрова система Управління логістичним забезпеченням на базі SAP

6 января 2026 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство оборони України повідомило, про завершення дослідної експлуатації цифрової системи Управління логістичним забезпеченням і перевело її в постійну експлуатацію. Відтепер система офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями й фінансами.



Це означає, що система отримала всі необхідні дозвільні документи, побудована технічна підтримка користувачів, працюють процеси захисту та оновлення програмного забезпечення.



«Військо отримало єдину екосистему управління ресурсами - від стратегічного рівня до кожної військової частини. Вона автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік. Це швидкий інструмент, який мінімізує бюрократію та робить управління ресурсами зручним та прозорим», - заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.



Система побудована на базі SAP - програми для управління оборонними ресурсами, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.



У системі управління логістичним забезпеченням вже працюють понад 1000 військових частин. Вона охоплює ключові напрями забезпечення війська на стратегічному і оперативному рівнях.



Також система автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік.



Зазначається, що робота над системою тривала три роки. Її досліджували на реальних даних та в бойових умовах. На практиці перевірили критично важливі процеси - від обліку й розподілу зброї до фінансових операцій і захисту даних.



Окрему увагу приділили інформаційній безпеці, стійкості до збоїв і швидкому відновленню роботи. Система успішно пройшла стрес-тести та довела свою надійність під високими навантаженнями.



«Розбудова цифрового управління - це робота в довгу. Ми створюємо єдину екосистему управління ресурсами - від стратегічного рівня до кожної військової частини. У результаті Міноборони отримує сучасний інструмент за стандартами НАТО: швидкий, точний і прозорий», - зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



«Для нас це інструмент, який дає реальну картину забезпечення. Менше ручної роботи й паперу, більше точності та контролю - а отже значно швидші рішення і постачання саме тих ресурсів саме туди, де вони потрібні», - зазначив бригадний генерал Володимир Карпенко, командувач Командування Сил логістики ЗСУ.



Запуск системи символічно співпав із річницею створення Центру трансформації процесів управління оборонними ресурсами - підрозділу Міноборони, який забезпечує розробку, впровадження та адаптацію системи.



Надалі систему продовжать впроваджувати та доповнювати новими функціями. Це допоможе запровадити єдині правила управління оборонними ресурсами, зробити рішення прозорішими та пришвидшити роботу всього сектору безпеки й оборони України.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI