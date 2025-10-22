1 млн дол. інвестицій «Нібулон» в цифровий двійник елеваторів окупився менш ніж за рік

22 октября 2025 г., 15:35

Менше ніж за рік аграрна компанія «НІБУЛОН» повністю окупила близько 1 млн дол. інвестицій у впровадження цифрового двійника для 23 елеваторів, створеного на базі ERP-платформи IT-Enterprise.

Цей проєкт – частина стратегії компанії, спрямованої на автоматизацію, ефективність і зниження операційних витрат. Вже сьогодні відчутні результати: втрати зерна скоротилися до 1%; зменшено потребу в ручній праці – з 80-100 до 20-30 працівників на одному елеваторі; автоматизовано всі етапи обробки зерна – від приймання до відвантаження, включаючи контроль якості та ресурсів.

«Ми покращили кількісно-якісний облік і автоматизували кожен крок: від надходження зерна до його відвантаження, з контролем показників якості та витрат», – коментує Микола Рясько, ІТ-директор «НІБУЛОН».

