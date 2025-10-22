Samsung презентує Galaxy XR - відповідь у світі Android на Apple Vision Pro

22 октября 2025 г., 13:35

0

Tweet

Samsung Electronics представила пристрої Galaxy XR, що розроблені для забезпечення глибокого занурення користувачів у розширену реальність (XR) та оптимізованих для мультимодального АІ.



Зазначається, що Galaxy XR є першим продуктом, створеним на новій платформі Android XR, розробленій спільно Samsung, Google та Qualcomm Technologies.



Головний операційний директор Mobile eXperience (MX) Business у Samsung Electronics Вон-Джун Чой (Won-Joon Choi) заявив, що з Galaxy XR компанія "представляє абсолютно нову екосистему мобільних пристроїв", яка виводить мобільний АІ у нові сфери "захватних і значущих можливостей".



Президент Android Ecosystem у Google Самір Самат (Sameer Samat) назвав Android XR "першою платформою Android, повністю створеною для ери Gemini", підкреслюючи, що партнерство з Samsung відкриє абсолютно нові способи дослідження, спілкування та творчості.



Для втілення спільного бачення, Galaxy XR з самого початку має інтегровану модель Gemini на системному рівні. Гарнітура, завдяки своїм сенсорам, камерам і потужному апаратному забезпеченню, працює як АІ-компаньйон, який розуміє оточення користувача — "бачить те, що бачить він, і чує те, що чує він". Це дозволяє Gemini відповідати природною розмовною мовою та допомагати керувати завданнями за допомогою голосу, зору та жестів. Galaxy XR працює на базі процесора Snapdragon XR2+ Gen 2, забезпечуючи високу візуальну чіткість і розширені можливості АІ через NPU (нейронний процесор) Qualcomm Hexagon.



Підкреслюється, що платформа Android XR є масштабованою та підтримує різні формфактори. Завдяки відкритим стандартам всі програми, створені для Android, працюють на Galaxy XR без додаткових налаштувань.



Виробник наголошує, що Galaxy XR відкриває нові виміри для щоденних завдань, розваг і роботи. Користувачі можуть використовувати Gemini як гіда в Google Maps і питати про персоніфіковані пропозиції, досліджуючи світи у 3D-мапах, а також здійснювати пошук у реальному світі за допомогою Circle to Search, обвівши об’єкт рукою. Гарнітура пропонує перегляд контенту на 4K Micro-OLED екрані та може автоматично перетворювати 2D-фото та відео на 3D-формат.



Гарнітура має ергономічний дизайн, який мінімізує тиск на обличчя. Акумуляторний блок відокремлений від самої гарнітури, що робить пристрій компактнішим і легшим (545 г), забезпечуючи до 2,5 годин перегляду відео.



Samsung підтвердила партнерство з брендами Warby Parker і Gentle Monster для розробки стильних АІ-окулярів, які будуть інтегровані в нову екосистему Android XR.





Samsung також прагне задовольнити широкий спектр корпоративних потреб, як-от віртуальне навчання у важкій промисловості та будівництві. Це включає партнерство з Samsung Heavy Industries для використання Galaxy XR для віртуального навчання суднобудування, що підвищує продуктивність праці та безпеку.



Компанія також співпрацює з Qualcomm Technologies для використання їхніх напрацювань із технологією Snapdragon Spaces, щоб приєднатися до корпоративної екосистеми ISV (незалежних постачальників програмного забезпечення). Це надає розробникам інструменти для перенесення своїх застосунків на Galaxy XR та створює нові можливості для корпоративного світу впроваджувати бізнес-рішення, оптимізовані для Android XR.



Разом ці колаборації забезпечують корпоративні можливості XR, які дозволяють проводити передове навчання, спільне проєктування рішень та безпечну віддалену співпрацю.



Galaxy XR з'явиться у продажу в Кореї 22 жовтня 2025 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI