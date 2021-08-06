Квартальная выручка Varonis Systems увеличилась на 33% до 88,4 млн долл.

6 августа 2021 г., 15:05

Компания Varonis, разработчик программных решений для защиты от комплексных кибератак, основанных на поведенческом анализе пользователей и защите данных компании, объявила финансовые результаты за второй квартал. Совокупная выручка за отчетный период выросла на треть в годовом сопоставлении и достигла 88,4 млн долл. Объем продаж подписных лицензий увеличился на 70% до 58,1 млн долл.

Показатель годовой регулярной выручки (ARR) составил 328,2 млн долл., что на 39% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль (рассчитанная не по GAAP) составила 1,1 млн долл.

В третьем квартале компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от 96-98 млн долл. Прогнозируемый объем выручки за 2021 г. – от 375 до 379 млн долл. (прирост в районе 28%).

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