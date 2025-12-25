 
Intellias на 2 млн грн закупить 20 дронів-перехоплювачів для Третьої штурмової

25 декабря 2025 г., 15:45
Компанія Intellias передає 2 млн грн на закупівлю «Тарас-П» для підрозділу протиповітряної оборони Третьої штурмової бригади. Ці дрони допомагатимуть захищати українське небо від ворожих БПЛА.

«Тарас-П» – це українські безпілотники літакового типу, розроблені для перехоплення повітряних цілей, зокрема ударних та розвідувальних БПЛА. Вони зменшують навантаження на системи ППО та є ефективною альтернативою коштовним зенітним ракетам.

Дрони можуть перебувати на висоті до 6000 метрів, розвивають швидкість до 160 км/год та мають радіус дії до 30 км. «Тарас-П» оснащені аналоговою тепловізійною камерою та стабільним відеозв’язком власної розробки. Планер, бойова частина та ключові компоненти виготовляються в Україні.

Ці дрони-переховлювачі здатні знищувати повітряні цілі на десятки й сотні тисяч доларів: «шахеди», «орлани», ZALA, SuperCam, Lancet та СКАТ. На кошти Intellias та команди закуплять 20 безпілотників. Вони допомагатимуть військовим вже у грудні.

Після початку повномасштабного вторгнення Intellias регулярно підтримує Сили оборони. Загальна сума допомоги військовим вже перевищила 127 млн грн.

