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AMD представила процессоры Ryzen 5000 G-серии с графикой Radeon

6 августа 2021 г., 14:35

AMD представила процессоры Ryzen 5000 G-серии с графикой Radeon

По сообщению AMD, стартовали продажи процессоров Ryzen 5000 G-серии для настольных ПК с графикой Radeon. Эти решения с высокопроизводительной интегрированной графикой нацелены на удовлетворение потребностей самых требовательных геймеров, разработчиков и энтузиастов.

Процессоры Ryzen 5000 G-серии построены на архитектуре Zen 3 и выпускаются с использованием 7-нм техпроцесса. Для них заявлен прирост производительности, что обеспечивает более 100 FPS как в играх, так и при высокоскоростном создании контента. В платформе Ryzen 5000 G-серии реализованы такие технологии, как AMD FidelityFX Super Resolution, Radeon Boost, AMD Smart Access Memory и многие другие.

Заявлено, что процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии с графикой Radeon будут доступны у мировых розничных продавцов и на сайте AMD.com с 7 августа.

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