Ajax Systems у 2025 році розширила портфоліо до 280 пристроїв безпеки, штат перевищив 5000 працівників

16 января 2026 г., 14:25

Українська технологічна компанія Ajax Systems, що розробляє системи безпеки та має власне виробництво повного циклу, представила звіт про досягнення 2025 року. Зокрема вона встановила власний рекорд із розширення портфоліо – плюс 100 нових пристроїв за рік. Таким чином продуктова лінійка виробника збільшилася на 55% та сягнула 280. Серед інноваційних рішень: перша у світі бездротова система захисту від вторгнення класу Grade3; повністю бездротова система виявлення пожежі й оповіщення для комерційних обʼєктів EN54 Line та інші продуктові новинки.

Крім того, компанія продовжила розвивати своє програмне забезпечення: підвищила його ефективність, розробила чотири нові застосунки й додала 63 функції, які роблять користування системою ще зручнішим.

Кількість користувачів рішень Ajax минулого року зросла на 29% та перевищила 4,5 млн у 180 країнах. Зокрема база комерційних (PRO) користувачів за рік збільшилася на 65% – до 330 тис.

Компанія збільшила кількість працівників на 19% до 5000, а також наростила виробничі потужності, відкривши новий завод у Вʼєтнамі площею 8300 м². Таким чином тепер Ajax Systems має вже чотири фабрики в різних країнах.

Розвивається і застосунок «Повітряна тривога», що був створений у співпраці з компанією Stfalcon і Мінцифри у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, для оповіщення населення про військові загрози в режимі реального часу. З моменту релізу чотири роки тому його завантажили вже більше ніж 46 млн разів. Зараз це основне джерело інформації про повітряні загрози для понад 6,6 млн громадян.

