ViewSonic ViewBoard IFP4320 поможет создать рабочее пространство в гибридной среде

6 августа 2021 г., 15:45

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Компания Diweave объявила о доступности в Украине новых интерактивных дисплеев ViewBoard 4320, предназначенных для организации рабочих мест коллективного пользования. Новинка оптимизирована для рабочих пространств небольшого размера и гибридных рабочих сред. Среди ее особенностей — наличие встроенного ПО комментирования и транслирования экрана, что позволяет пользователям обмениваться данными с коллегами и рабочими группами в офисе или на удалённой основе.

В ViewBoard IFP4320 используется дисплей 43″ Ultra HD 4K с сенсорной технологией, что позволяет работать и проводить групповые совещания с высокой эффективностью и степенью вовлеченности. Благодаря 10-точечной мультисенсорной технологии дисплей обеспечивает удобство написания одновременно для нескольких пользователей. Интерфейс USB-C обеспечивает быстрое подключение для передачи аудио и видео, работы сенсорной функции и питания.

ViewBoard IFP4320 оснащен встроенной эко-системой myViewBoard для создания простой и безопасной среды, обеспечивающей рабочий процесс в реальном времени. Решение для обмена и коллективного редактирования информации позволяет рисовать, писать и оставлять комментарии на экране во время работы с мультимедиа-контентом, записи экрана, преобразования файлов и обмена QR-кодами. В дисплее также применяется функция беспроводной трансляции контента на разных платформах (включая Windows, Mac, Chrome, iOS и Android OS), экран обмена информацией напрямую через совместимые браузеры и дистанционное управление несколькими дисплеями, расположенными в разных местах.

Дисплей небольшого размера ViewBoard IFP4320 создан для эффективной командной работы и повышения продуктивности групповых обсуждений. Кроме того, он справится с ролью дополнительного экрана для учителей, которым требуется создать среду дистанционного обучения с собственного рабочего места. Интеграция в качестве второго экрана дает максимальную эффективность использования аппаратного и программного обеспечения. Благодаря своему размеру дисплей становится оптимальным решением для залов совещаний, площадок коворкинга и домашнего офиса вне зависимости от их площади.

Для оптимизации и эффективности работы в различных сценариях применения можно использовать дополнительные комплектующие, например, веб-камеры для проведения видеоконференций. Для обеспечения более реалистичного написания текстов от руки могут применяться активные стилусы. Кроме того, опционально предлагается два типа стойки: съёмная стойка на рабочий стол и дополнительная настольная стойка, обеспечивающая наклон на 90 градусов, поворот на 45 градусов и четыре положения регулировки высоты для улучшения обзора и интерактивности.

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