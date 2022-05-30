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ІТ-армія атакувала понад 800 ресурсів за минулий тиждень

30 мая 2022 г., 17:05

Минулого тижня ІТ-армії вдалося встановити рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів - з 23 до 29 травня було атаковано більш як 800 російських онлайн-ресурсів.


Банки. Клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести бажані фінансові операції зі смартфона.

Мікрофінансові організації. Через атаки не вдалося взяти мікрокредити

Біржі. Щоб витримати натиск кібератак та продовжувати функціонувати, російським біржам довелося відключати доступ за кордоном

Услід за біржами довелося ховатися за геоблоком від DDoS-атак магазину застосунків RuStore, запуск якого був минулого тижня. Нагадуємо, що це російський аналог Google Play.

Страхові сервіси. Атаки поклали онлайн-послуги для страхування. Застрахувати себе росіянам не вдалося.

Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів.

Продовжуємо протистояти російській агресії!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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