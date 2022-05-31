“Укртелеком” повернула інтернет-доступ низки населених пунктів Донецької, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей

31 мая 2022 г., 8:25

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Держспецзвʼязку опублікував дані про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 19:00 30 травня 2022 року.



Мобільні оператори виявили погіршення зв’язку в Донецькій області та перебої в роботі 185 базових станцій. Проблеми виникли через пошкодження лінії електропередачі. За координації Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку та завдяки оперативному реагуванню аварійно-відновлювальних бригад у найкоротші терміни вдалося відновити роботу 92% зазначених базових станцій.



За вихідні ремонтно-відновлювальні бригади Укртелекому повернули послуги інтернет-доступу для абонентів низки населених пунктів Донецької, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. А на заході країни інженери усунули наслідки аварій у мережі в населених пунктах Івано-Франківської та Львівської областей. Що важливо, на Донеччині фахівці компанії роблять усе можливе, щоб підтримувати зв'язок для абонентів населених пунктів в умовах аварійних відключень електроживлення – обладнання працює до повного виснаження акумуляторних батарей або пального для дизель-генераторів.



І ще одна чудова новина від Укртелекому. Компанія завершила відновлення пошкодженої під час бойових дій та окупації російськими військами інфраструктури в Київській області. Працюючи у координації з Держспецзв’язку, ЗСУ і підрозділами ДСНС, від початку квітня аварійні бригади оператора провели понад 100 ремонтних робіт на своїх технологічних майданчиках і здійснили 126 виїздів на ділянки пошкоджених ліній зв’язку. Інженери використали близько 4,5 тисяч метрів нового волоконно-оптичного кабелю для відновлення мереж доступу та замінили 20 одиниць виведеного з ладу чи повністю зруйнованого станційного і лінійного господарства. Загалом відновлена мережа оптичного інтернету покриває 35,2 тисячі домогосподарств у різних районах Київщини.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист