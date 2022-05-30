Зараження PDF-документом знову у фокусі кіберзлочинців

30 мая 2022 г., 16:25

Підрозділ HP Wolf Security заявив про виявлення нової епідемії зараження шкідливим програмним забезпеченням за допомогою файлів PDF.



Як кажуть фахівці, зловмисники надсилають на електронну пошту листа з повідомленням про виплату та доданим PDF-документом. Після його відкриття Adobe Reader пропонує запустити документ DOCX, що міститься у файлі, і саме це призведе до запуску вірусу. Крім того, стало відомо, що хакери також навчилися обманювати системи захисту та представляти файл як перевірений.



Для здійснення цієї схеми використовується вразливість CVE-2017-11882, яка була закрита ще у листопаді 2017 року, але вона й досі зустрічається на комп'ютерах деяких користувачів, які не дбають про безпеку.



Згідно зі звітом HP Wolf Security, загалом у першому кварталі цього року понад 45% зупинених атак на комп'ютери використовували так чи інакше формати Microsoft Office.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист