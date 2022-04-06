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Intel повністтю зупиняє бізнес в Росії

6 апреля 2022 г., 10:15

Корпорація Intel оголосила 5 квітня, що призупиняє всі бізнес-операції в Росії, приєднуючись до інших технологічних компаній, які зробили те ж саме через вторгнення країни в Україну.

Рішення прийнято після того, як Intel раніше призупинила поставки в Росію та Білорусь у березні.

«Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну Росії проти України та закликаючи до швидкого повернення до миру», – йдеться у заяві Intel. «Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни, особливо з народом України».

Як повідомляється, штат компанії у Росії складав 1200 співробітників. Intel також запровадила заходи щодо безперервності бізнесу, щоб звести до мінімуму порушення своїх глобальних операцій.

Рішення Intel призупинити поставки в країну в березні було викликано санкціями, введеними адміністрацією Байдена 28 лютого. Ці санкції включали ембарго на продаж Росії мікросхем, що, за словами президента, «порушить їхню здатність конкурувати в економіці 21-го століття».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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