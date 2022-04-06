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Загальний рівень роботи районних вузлів “Укртелеком” залишається на високому рівні - 89%

6 апреля 2022 г., 9:25

Як повідломляє “Укртелеком”, проведено ремонтні роботи у Миколаївській і Херсонській областях після нічних пошкоджень на мережі. Надання послуг абонентам відновлено.

На Миколаївщині зараз працює 96% районних вузлів, на Херсонщині – 72%.

Ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються і в Запорізькій області, де теж було пошкодження.

Загальний рівень роботи районних вузлів залишається на високому рівні - 89%.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють стабільно. Послуги надаються в усіх областях, крім Луганської.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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